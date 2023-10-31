https://ria.ru/20231031/pozhar-1906337419.html

В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана

В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана - РИА Новости, 31.10.2023

В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана

Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:55

2023-10-31T08:55

2023-10-31T08:55

происшествия

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области. По данным ГУМЧС по Ярославской области, в 23.43 понедельника поступил сигнал о загорании в ресторане "Сквер" на Первомайском бульваре. Ресторан находится в нескольких десятках метров от ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова. На месте выяснилось, что горит летняя веранда на площади 60 квадратных метров. В 23.57 пожарные потушили огонь, начали разборку конструкций и проливку. При пожаре никто не пострадал. "Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога)", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские разыскивают причастных к совершению преступления. Прокуратура Ярославской области проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, при инциденте есть пострадавшая. Это 37-летняя посетительница ресторана. С ожогами женщину увезли в больницу.

https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683473.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославская область, ярославль