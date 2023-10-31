Рейтинг@Mail.ru
В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906337419.html
В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана
В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана - РИА Новости, 31.10.2023
В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана
Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:55
2023-10-31T08:55
происшествия
ярославская область
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области. По данным ГУМЧС по Ярославской области, в 23.43 понедельника поступил сигнал о загорании в ресторане "Сквер" на Первомайском бульваре. Ресторан находится в нескольких десятках метров от ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова. На месте выяснилось, что горит летняя веранда на площади 60 квадратных метров. В 23.57 пожарные потушили огонь, начали разборку конструкций и проливку. При пожаре никто не пострадал. "Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога)", - говорится в сообщении. В настоящее время полицейские разыскивают причастных к совершению преступления. Прокуратура Ярославской области проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, при инциденте есть пострадавшая. Это 37-летняя посетительница ресторана. С ожогами женщину увезли в больницу.
https://ria.ru/20230706/pozhar-1882683473.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ярославль
Происшествия, Ярославская область, Ярославль
В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана

Дело о поджоге возбудили после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области.
По данным ГУМЧС по Ярославской области, в 23.43 понедельника поступил сигнал о загорании в ресторане "Сквер" на Первомайском бульваре. Ресторан находится в нескольких десятках метров от ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова. На месте выяснилось, что горит летняя веранда на площади 60 квадратных метров. В 23.57 пожарные потушили огонь, начали разборку конструкций и проливку. При пожаре никто не пострадал.
«
"Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога)", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.
Прокуратура Ярославской области проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, при инциденте есть пострадавшая. Это 37-летняя посетительница ресторана. С ожогами женщину увезли в больницу.
Работа пожарных на месте возгорания в здании около Кафе Пушкинъ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В Москве потушили пожар на крыше здания с ресторанами "Шануар" и "Турандот"
6 июля, 20:58
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала