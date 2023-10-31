В центре Ярославля сгорела летняя веранда ресторана
Дело о поджоге возбудили после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля
© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара на веранде ресторана в центре Ярославля, сообщило УМВД по Ярославской области.
По данным ГУМЧС по Ярославской области, в 23.43 понедельника поступил сигнал о загорании в ресторане "Сквер" на Первомайском бульваре. Ресторан находится в нескольких десятках метров от ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова. На месте выяснилось, что горит летняя веранда на площади 60 квадратных метров. В 23.57 пожарные потушили огонь, начали разборку конструкций и проливку. При пожаре никто не пострадал.
«
"Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога)", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.
Прокуратура Ярославской области проинформировала, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, при инциденте есть пострадавшая. Это 37-летняя посетительница ресторана. С ожогами женщину увезли в больницу.