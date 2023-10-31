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В Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом
В Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
В Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом
Склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах на Ростовском шоссе в Краснодаре, огонь локализовали, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:36
2023-10-31T07:36
2023-10-31T07:36
происшествия
краснодар
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах на Ростовском шоссе в Краснодаре, огонь локализовали, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Рано утром поступило сообщение о горении продукции в складском здании на Ростовском шоссе в Краснодаре. По прибытию было установлено, что огонь охватил 550 квадратных метров склада с полиэтиленом. В 7.05 пожар локализован", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что пожар тушат более 50 человек.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906173758.html
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом
МЧС: в Краснодаре локализовали пожар на складе с полиэтиленом
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах на Ростовском шоссе в Краснодаре, огонь локализовали, предварительно, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Рано утром поступило сообщение о горении продукции в складском здании на Ростовском шоссе в Краснодаре. По прибытию было установлено, что огонь охватил 550 квадратных метров склада с полиэтиленом. В 7.05 пожар локализован", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что пожар тушат более 50 человек.