https://ria.ru/20231031/pozdravlenie-1906391816.html
Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания
Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания - РИА Новости, 31.10.2023
Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам "Центра Келдыша" выразил уверенность, что их опыт и компетентность позволят им и впредь... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:35
2023-10-31T12:35
2023-10-31T12:35
наука
владимир путин
космос - риа наука
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам "Центра Келдыша" выразил уверенность, что их опыт и компетентность позволят им и впредь успешно решать поставленные задачи на благо Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), преемником которого является Центр Келдыша, был образован 31 октября 1933 года. "Поздравляю вас с 90-летием создания АО ГНЦ "Центр Келдыша". Центр, как правопреемник легендарного Реактивного научно-исследовательского института, внес поистине выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее лидерства в освоении космического пространства. Сегодня, отмечая юбилей организации, мы отдаем дань глубокой признательности многим поколениям ваших предшественников – талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов", - говорится в поздравлении. Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает трудовые традиции, смело внедряет уникальные технологии и новаторские идеи, реализует перспективные проекты, выпускает качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере. "Уверен, что опыт, компетентность, ответственный подход к делу и впредь позволят вам успешно решать поставленные задачи на благо Отечества. Желаю реализации намеченных планов и всего самого доброго", - заключил президент.
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владимир путин, космос - риа наука
Наука, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания
Путин уверен, что "Центр Келдыша" продолжит решать задачи на благо Отечества
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам "Центра Келдыша" выразил уверенность, что их опыт и компетентность позволят им и впредь успешно решать поставленные задачи на благо Отечества, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), преемником которого является Центр Келдыша, был образован 31 октября 1933 года.
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"Поздравляю вас с 90-летием создания АО ГНЦ "Центр Келдыша". Центр, как правопреемник легендарного Реактивного научно-исследовательского института, внес поистине выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее лидерства в освоении космического пространства. Сегодня, отмечая юбилей организации, мы отдаем дань глубокой признательности многим поколениям ваших предшественников – талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов", - говорится в поздравлении.
Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает трудовые традиции, смело внедряет уникальные технологии и новаторские идеи, реализует перспективные проекты, выпускает качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере.
"Уверен, что опыт, компетентность, ответственный подход к делу и впредь позволят вам успешно решать поставленные задачи на благо Отечества. Желаю реализации намеченных планов и всего самого доброго", - заключил президент.
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