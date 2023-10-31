https://ria.ru/20231031/pozdravlenie-1906391816.html

Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания

Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания - РИА Новости, 31.10.2023

Путин поздравил коллектив "Центра Келдыша" с 90-летием создания

Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам "Центра Келдыша" выразил уверенность, что их опыт и компетентность позволят им и впредь... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:35

2023-10-31T12:35

2023-10-31T12:35

наука

владимир путин

космос - риа наука

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу и ветеранам "Центра Келдыша" выразил уверенность, что их опыт и компетентность позволят им и впредь успешно решать поставленные задачи на благо Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), преемником которого является Центр Келдыша, был образован 31 октября 1933 года. "Поздравляю вас с 90-летием создания АО ГНЦ "Центр Келдыша". Центр, как правопреемник легендарного Реактивного научно-исследовательского института, внес поистине выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее лидерства в освоении космического пространства. Сегодня, отмечая юбилей организации, мы отдаем дань глубокой признательности многим поколениям ваших предшественников – талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов", - говорится в поздравлении. Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает трудовые традиции, смело внедряет уникальные технологии и новаторские идеи, реализует перспективные проекты, выпускает качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере. "Уверен, что опыт, компетентность, ответственный подход к делу и впредь позволят вам успешно решать поставленные задачи на благо Отечества. Желаю реализации намеченных планов и всего самого доброго", - заключил президент.

https://ria.ru/20231026/kompanii-1905506374.html

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владимир путин, космос - риа наука