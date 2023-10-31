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ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:17
2023-10-31T14:17
2023-10-31T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны России, днем ранее на донецком направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и пять единиц военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы в течение понедельника также были поражены две американские гаубицы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Донецком направлении