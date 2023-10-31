Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 31.10.2023 (обновлено: 14:47 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/poteri-1906426396.html
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:17
2023-10-31T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
клещеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны России, днем ранее на донецком направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и пять единиц военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы в течение понедельника также были поражены две американские гаубицы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
донецкая народная республика
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине
Вчера, 08:00
"Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны России, днем ранее на донецком направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и пять единиц военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы в течение понедельника также были поражены две американские гаубицы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала