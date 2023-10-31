https://ria.ru/20231031/poteri-1906426396.html

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 31.10.2023

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:17

2023-10-31T14:17

2023-10-31T14:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

клещеевка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 170 военнослужащих и 19 единиц техники ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: гаубицы: М198 и М119 производства США, Д-20 и Д-30, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, "Акация" и "Гвоздика", а также две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны России, днем ранее на донецком направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих убитыми и ранеными и пять единиц военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы в течение понедельника также были поражены две американские гаубицы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

донецкая народная республика

клещеевка

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)