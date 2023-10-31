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В Молдавии предложили сократить численность посольства в России - РИА Новости, 31.10.2023
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18:10 31.10.2023 (обновлено: 18:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/posolstvo-1906498948.html
В Молдавии предложили сократить численность посольства в России
В Молдавии предложили сократить численность посольства в России - РИА Новости, 31.10.2023
В Молдавии предложили сократить численность посольства в России
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разработало законопроект о сокращении численности посольства республики в России на пять человек... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:10
2023-10-31T18:16
россия
молдавия
майя санду
снг
в мире
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разработало законопроект о сокращении численности посольства республики в России на пять человек - с 18 до 13, проект будет рассмотрен на общественных консультациях, сообщает пресс-служба ведомства. Внешнеполитическое ведомство Молдавии инициирует, начиная с 31 октября 2023 года, общественные консультации по проекту постановления правительства, касающегося утверждении номенклатуры функций и ранговых коэффициентов для установления надбавок для персонала учреждений дипломатической службы республики за рубежом. "Таким образом, из-за препятствий, создаваемых властями государства проживания в процессе аккредитации дипломатов, таких как частая высылка как лиц нон-грата сотрудников Посольства Республики Молдова в Москве, использование некоторых функций становятся достаточно сложными, что, в свою очередь, при определенном количестве вакансий в некоторых дипломатических миссиях дает возможность перераспределить функции", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте МИД Молдавии. Уточняется, что рекомендации заинтересованных сторон по указанному проекту могут быть направлены в адрес МИД до 10 ноября 2023 года. В постановлении предлагается сократить число сотрудников посольства Молдавии в России с 18 до 13. Под сокращение попадают советник, второй секретарь, советник-посланника полномочного представителя в Комиссии по экономическим вопросам СНГ, второй секретарь торгово-экономической службы и бухгалтер кассир финансово-административной службы. МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903308530.html
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900290243.html
https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html
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россия, молдавия, майя санду, снг, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, СНГ, В мире
В Молдавии предложили сократить численность посольства в России

Власти Молдавии хотят сократить численность посольства в РФ с 18 до 13 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии разработало законопроект о сокращении численности посольства республики в России на пять человек - с 18 до 13, проект будет рассмотрен на общественных консультациях, сообщает пресс-служба ведомства.
Внешнеполитическое ведомство Молдавии инициирует, начиная с 31 октября 2023 года, общественные консультации по проекту постановления правительства, касающегося утверждении номенклатуры функций и ранговых коэффициентов для установления надбавок для персонала учреждений дипломатической службы республики за рубежом.
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"Таким образом, из-за препятствий, создаваемых властями государства проживания в процессе аккредитации дипломатов, таких как частая высылка как лиц нон-грата сотрудников Посольства Республики Молдова в Москве, использование некоторых функций становятся достаточно сложными, что, в свою очередь, при определенном количестве вакансий в некоторых дипломатических миссиях дает возможность перераспределить функции", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте МИД Молдавии.
Уточняется, что рекомендации заинтересованных сторон по указанному проекту могут быть направлены в адрес МИД до 10 ноября 2023 года. В постановлении предлагается сократить число сотрудников посольства Молдавии в России с 18 до 13. Под сокращение попадают советник, второй секретарь, советник-посланника полномочного представителя в Комиссии по экономическим вопросам СНГ, второй секретарь торгово-экономической службы и бухгалтер кассир финансово-административной службы.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей.
В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
МИД заявил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
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Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
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