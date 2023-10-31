https://ria.ru/20231031/portugaliya-1906414787.html

В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста

В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста - РИА Новости, 31.10.2023

В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста

В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:09

2023-10-31T14:09

2023-10-31T14:09

туризм

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times.В Лиссабоне русскоязычный турист – азербайджанец с израильским паспортом – хотел заказать в ресторане гранатовый сок. Он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат".В русском языке слово "гранат" и "граната" похожи. В португальском фрукт обозначается словом "ром", а взрывное устройство — "гранада", пишет издание. При заказе и общении с официантом приложение выдало неверный перевод. Сотрудник решил, что посетитель вооружен. Официант вызвал полицию.Пять полицейских скрутили подозреваемого, надели на него наручники, приказали лечь на землю и доставили в полицейский участок для допроса. Позже его отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.Также была проведена тщательная проверка помещения ресторана.

https://ria.ru/20231030/malayziya-1905717452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, португалия, лиссабон (город), туристы, ресторан