https://ria.ru/20231031/portugaliya-1906414787.html
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста - РИА Новости, 31.10.2023
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста
В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:09
2023-10-31T14:09
2023-10-31T14:09
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times.В Лиссабоне русскоязычный турист – азербайджанец с израильским паспортом – хотел заказать в ресторане гранатовый сок. Он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат".В русском языке слово "гранат" и "граната" похожи. В португальском фрукт обозначается словом "ром", а взрывное устройство — "гранада", пишет издание. При заказе и общении с официантом приложение выдало неверный перевод. Сотрудник решил, что посетитель вооружен. Официант вызвал полицию.Пять полицейских скрутили подозреваемого, надели на него наручники, приказали лечь на землю и доставили в полицейский участок для допроса. Позже его отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.Также была проведена тщательная проверка помещения ресторана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, португалия, лиссабон (город), туристы, ресторан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Португалия, Лиссабон (город), туристы, Ресторан
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста
СМИ: в Португалии в кафе из-за ошибки онлайн-переводчика задержали туриста
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает
The Straits Times.
В Лиссабоне
русскоязычный турист – азербайджанец с израильским паспортом – хотел заказать в ресторане гранатовый сок. Он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат".
В русском языке слово "гранат" и "граната" похожи. В португальском фрукт обозначается словом "ром", а взрывное устройство — "гранада", пишет издание. При заказе и общении с официантом приложение выдало неверный перевод. Сотрудник решил, что посетитель вооружен. Официант вызвал полицию.
Пять полицейских скрутили подозреваемого, надели на него наручники, приказали лечь на землю и доставили в полицейский участок для допроса. Позже его отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.
Также была проведена тщательная проверка помещения ресторана.
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