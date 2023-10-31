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В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
14:09 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/portugaliya-1906414787.html
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста - РИА Новости, 31.10.2023
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста
В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:09
2023-10-31T14:09
туризм
туризм
новости - туризм
португалия
лиссабон (город)
туристы
ресторан
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times.В Лиссабоне русскоязычный турист – азербайджанец с израильским паспортом – хотел заказать в ресторане гранатовый сок. Он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат".В русском языке слово "гранат" и "граната" похожи. В португальском фрукт обозначается словом "ром", а взрывное устройство — "гранада", пишет издание. При заказе и общении с официантом приложение выдало неверный перевод. Сотрудник решил, что посетитель вооружен. Официант вызвал полицию.Пять полицейских скрутили подозреваемого, надели на него наручники, приказали лечь на землю и доставили в полицейский участок для допроса. Позже его отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.Также была проведена тщательная проверка помещения ресторана.
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туризм, новости - туризм, португалия, лиссабон (город), туристы, ресторан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Португалия, Лиссабон (город), туристы, Ресторан
В Португалии в ресторане из-за неправильного перевода задержали туриста

СМИ: в Португалии в кафе из-за ошибки онлайн-переводчика задержали туриста

© Depositphotos.com / etitarenkoГранат
Гранат - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Depositphotos.com / etitarenko
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Португалии русскоязычный турист попросил стакан гранатового сока и попал в полицию, сообщает The Straits Times.
В Лиссабоне русскоязычный турист – азербайджанец с израильским паспортом – хотел заказать в ресторане гранатовый сок. Он использовал языковое приложение в телефоне, чтобы перевести на португальский слово "гранат".
В русском языке слово "гранат" и "граната" похожи. В португальском фрукт обозначается словом "ром", а взрывное устройство — "гранада", пишет издание. При заказе и общении с официантом приложение выдало неверный перевод. Сотрудник решил, что посетитель вооружен. Официант вызвал полицию.
Пять полицейских скрутили подозреваемого, надели на него наручники, приказали лечь на землю и доставили в полицейский участок для допроса. Позже его отпустили, предварительно обыскав гостиничный номер.
Также была проведена тщательная проверка помещения ресторана.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПортугалияЛиссабон (город)туристыРесторан
 
 
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