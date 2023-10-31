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В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО - РИА Новости, 31.10.2023
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15:03 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pomosch-1906443388.html
В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО
В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО - РИА Новости, 31.10.2023
В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО
Два автомобиля передали жители Бурятии военным в зону специальной военной операции, сообщает молодежный центр минспорта республики. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:03
2023-10-31T15:03
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
chevrolet
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УЛАН-УДЭ, 31 окт – РИА Новости. Два автомобиля передали жители Бурятии военным в зону специальной военной операции, сообщает молодежный центр минспорта республики. "Сегодня на стоянке физкультурно-спортивного комплекса состоялась передача двух автомобилей - Chevrolet Niva от "Центра занятости населения Джидинского района" и УАЗ (буханка) от "Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных", - говорится в Telegram-канале центра. Отмечается, что автомобили наполнены гуманитарной помощью и в ближайшее время отправятся в зону боевых действий. По данным пресс-службы, республика уже передала 37 машин и продолжает помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20231031/avtomobili-1906352606.html
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353
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353
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ульяновский автомобильный завод (уаз), chevrolet
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Chevrolet
В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО

В Бурятии жители передали два автомобиля в зону СВО

© Фото : Управление ветеринарии БурятииАвтомобиль УАЗ для бойцов СВО от ветслужбы Бурятии
Автомобиль УАЗ для бойцов СВО от ветслужбы Бурятии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Управление ветеринарии Бурятии
Автомобиль УАЗ для бойцов СВО от ветслужбы Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 31 окт – РИА Новости. Два автомобиля передали жители Бурятии военным в зону специальной военной операции, сообщает молодежный центр минспорта республики.
"Сегодня на стоянке физкультурно-спортивного комплекса состоялась передача двух автомобилей - Chevrolet Niva от "Центра занятости населения Джидинского района" и УАЗ (буханка) от "Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных", - говорится в Telegram-канале центра.
Гуманитарная помощь в зону СВО от депутата Ишимбайского района Геннадия Лейтера - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей
Вчера, 10:17
Отмечается, что автомобили наполнены гуманитарной помощью и в ближайшее время отправятся в зону боевых действий.
По данным пресс-службы, республика уже передала 37 машин и продолжает помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО.
Жители Новгородской области передали в зону СВО мотоцикл - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Жители Новгородской области передали в зону СВО квадроцикл и мотоцикл
Вчера, 10:59
 
Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Chevrolet
 
 
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