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Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников - РИА Новости, 31.10.2023
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23:57 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pokushenie-1906563745.html
Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников
Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников - РИА Новости, 31.10.2023
Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, причем на территории Штатов. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:57
2023-10-31T23:57
в мире
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иран
кристофер рэй
фбр
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, причем на территории Штатов. "Иранцы напрямую или через найм преступников планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле", - сказал он на слушаниях в комитете сената. Рэй при этом назвал Иран крупнейшим "государством-спонсором терроризма".
https://ria.ru/20231030/oon-1906155437.html
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в мире, сша, иран, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Иран, Кристофер Рэй, ФБР
Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников

Глава ФБР Рэй заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников

CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranИран
Иран - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, причем на территории Штатов.
"Иранцы напрямую или через найм преступников планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле", - сказал он на слушаниях в комитете сената.
Рэй при этом назвал Иран крупнейшим "государством-спонсором терроризма".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
"Взяли в заложники". МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН
30 октября, 13:49
 
В миреСШАИранКристофер РэйФБР
 
 
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