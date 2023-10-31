https://ria.ru/20231031/pokushenie-1906563745.html

Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников

Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников - РИА Новости, 31.10.2023

Глава ФБР заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, причем на территории Штатов. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:57

2023-10-31T23:57

2023-10-31T23:57

в мире

сша

иран

кристофер рэй

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787163019_0:9:1800:1022_1920x0_80_0_0_be53b05453edbe897bf140c79c9d4825.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников, причем на территории Штатов. "Иранцы напрямую или через найм преступников планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле", - сказал он на слушаниях в комитете сената. Рэй при этом назвал Иран крупнейшим "государством-спонсором терроризма".

https://ria.ru/20231030/oon-1906155437.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, кристофер рэй, фбр