https://ria.ru/20231031/pogranichniki-1906454489.html

Латвийские пограничники вытеснили в Белоруссию мигрантов, заявили в Минске

Латвийские пограничники вытеснили в Белоруссию мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 31.10.2023

Латвийские пограничники вытеснили в Белоруссию мигрантов, заявили в Минске

Латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, заявили во вторник в белорусском Государственном погранкомитете. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:32

2023-10-31T15:32

2023-10-31T15:32

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, заявили во вторник в белорусском Государственном погранкомитете. "Вчера, 30 октября, около латвийского забора белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. По словам одного из мужчин, латвийские военные задержали их на территории Латвии, забрали телефоны и деньги. При этом их избивали ногами и дубинками, несмотря на просьбы о предоставлении защиты и помощи", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в его Telegram - канале. Отмечается, что через несколько часов силовики сопредельной страны, применяя физическую силу, доставили беженцев к белорусской границе. "Затем людей, находящихся в уязвимом положении, заставили перейти через специальный проход в латвийском заграждении на территорию Беларуси", - говорится в сообщении. Отмечается, что "после жестокого истязания на телах иностранцев остались многочисленные гематомы"." Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что "в этом году действия латвийских военных по отношению к беженцам отличаются особой бесчеловечностью, результат которых – 12 смертей (беженцев, тела которых были обнаружены белорусскими пограничниками - ред.)". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20231028/minsk-1905858263.html

https://ria.ru/20230815/mobilizatsiya-1890313451.html

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