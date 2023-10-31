Латвийские пограничники вытеснили в Белоруссию мигрантов, заявили в Минске
Госпогранкомитет: латвийские силовики избили и вытеснили в Белоруссию мигрантов
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Латвийские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов, заявили во вторник в белорусском Государственном погранкомитете.
"Вчера, 30 октября, около латвийского забора белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. По словам одного из мужчин, латвийские военные задержали их на территории Латвии, забрали телефоны и деньги. При этом их избивали ногами и дубинками, несмотря на просьбы о предоставлении защиты и помощи", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в его Telegram - канале.
Отмечается, что через несколько часов силовики сопредельной страны, применяя физическую силу, доставили беженцев к белорусской границе. "Затем людей, находящихся в уязвимом положении, заставили перейти через специальный проход в латвийском заграждении на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "после жестокого истязания на телах иностранцев остались многочисленные гематомы"." Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, добавили в ведомстве. Там подчеркнули, что "в этом году действия латвийских военных по отношению к беженцам отличаются особой бесчеловечностью, результат которых – 12 смертей (беженцев, тела которых были обнаружены белорусскими пограничниками - ред.)".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.