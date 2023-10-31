https://ria.ru/20231031/pogoda-1906334663.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 31.10.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, без осадков и до плюс девяти градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:04

2023-10-31T08:04

2023-10-31T08:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс девяти градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать гребень антициклона, вытягивающегося с юга. "Облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс семь-девять градусов, в Московской области - плюс пять-десять градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Туманы местами остаются, но рассеются в течение одного-полутора часов", - добавил Леус.

https://ria.ru/20231030/moskva-1906181079.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"