https://ria.ru/20231031/pogoda-1906334663.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 31.10.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, без осадков и до плюс девяти градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:04
2023-10-31T08:04
2023-10-31T08:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс девяти градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать гребень антициклона, вытягивающегося с юга. "Облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс семь-девять градусов, в Московской области - плюс пять-десять градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. "Туманы местами остаются, но рассеются в течение одного-полутора часов", - добавил Леус.
https://ria.ru/20231030/moskva-1906181079.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до плюс девяти градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать гребень антициклона, вытягивающегося с юга.
«
"Облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс семь-девять градусов, в Московской области - плюс пять-десять градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
"Туманы местами остаются, но рассеются в течение одного-полутора часов", - добавил Леус.
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