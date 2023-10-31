https://ria.ru/20231031/pogoda-1906333832.html

Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату

Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату - РИА Новости, 31.10.2023

Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату

Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:47

2023-10-31T07:47

2023-10-31T07:47

общество

москва

евгений тишковец

отопительный сезон 2023-2024 в россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября московские метеорологи зафиксировали рекордные плюс 10,7 градуса. Тепло было и 1962 году - плюс 8,2 градуса. "Предстоящая ночь в Москве тоже ожидается аномально теплой, плюс 6-8 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html

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общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии