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Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату - РИА Новости, 31.10.2023
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07:47 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pogoda-1906333832.html
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату - РИА Новости, 31.10.2023
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату
Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:47
2023-10-31T07:47
общество
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евгений тишковец
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября московские метеорологи зафиксировали рекордные плюс 10,7 градуса. Тепло было и 1962 году - плюс 8,2 градуса. "Предстоящая ночь в Москве тоже ожидается аномально теплой, плюс 6-8 градусов", - добавил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату

Тишковец: температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая", - написал Тишковец.
Синоптик отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября московские метеорологи зафиксировали рекордные плюс 10,7 градуса. Тепло было и 1962 году - плюс 8,2 градуса.
"Предстоящая ночь в Москве тоже ожидается аномально теплой, плюс 6-8 градусов", - добавил Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецОтопительный сезон 2023-2024 в России
 
 
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