https://ria.ru/20231031/pogoda-1906333832.html
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату - РИА Новости, 31.10.2023
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату
Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:47
2023-10-31T07:47
2023-10-31T07:47
общество
москва
евгений тишковец
отопительный сезон 2023-2024 в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834929317_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_27e0bc8dc34797f7c7ae972cc685a5c1.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью соответствовала климатической норме мая и поднималась до плюс 7,8 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 7,8 градуса. Такие высокие температурные показатели в темное время суток соответствуют климатической норме мая", - написал Тишковец. Синоптик отметил, что в 1967 году в ночь на 31 октября московские метеорологи зафиксировали рекордные плюс 10,7 градуса. Тепло было и 1962 году - плюс 8,2 градуса. "Предстоящая ночь в Москве тоже ожидается аномально теплой, плюс 6-8 градусов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20231030/sneg-1906111811.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834929317_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ca70eece53b91f9e6136915871054d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, отопительный сезон 2023-2024 в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Отопительный сезон 2023-2024 в России
Температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату
Тишковец: температура воздуха в Москве ночью соответствовала майскому климату