https://ria.ru/20231031/pogoda-1906321221.html

Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов

Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов - РИА Новости, 31.10.2023

Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов

Энергоснабжение и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 15 регионов четырех федерального округов РФ из-за порывов ветра... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:47

2023-10-31T02:47

2023-10-31T02:47

происшествия

россия

камчатский край

магаданская область

внии гочс

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 15 регионов четырех федерального округов РФ из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение смешанных осадков местами до 35 миллиметров могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения: ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Поясняется, что такие чрезвычайные ситуации возможны в Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл, Пермском, Камчатском краях, Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе.

https://ria.ru/20231025/kamchatka-1905061438.html

россия

камчатский край

магаданская область

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происшествия, россия, камчатский край, магаданская область, внии гочс