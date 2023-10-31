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Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов - РИА Новости, 31.10.2023
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02:47 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pogoda-1906321221.html
Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов
Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов - РИА Новости, 31.10.2023
Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов
Энергоснабжение и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 15 регионов четырех федерального округов РФ из-за порывов ветра... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T02:47
2023-10-31T02:47
происшествия
россия
камчатский край
магаданская область
внии гочс
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 15 регионов четырех федерального округов РФ из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение смешанных осадков местами до 35 миллиметров могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения: ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Поясняется, что такие чрезвычайные ситуации возможны в Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл, Пермском, Камчатском краях, Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе.
https://ria.ru/20231025/kamchatka-1905061438.html
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камчатский край
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происшествия, россия, камчатский край, магаданская область, внии гочс
Происшествия, Россия, Камчатский край, Магаданская область, ВНИИ ГОЧС
Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов

ВНИИ ГОЧС: Ветер и сильные осадки грозят нарушением жизнеобеспечения 15 регионов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня
Последствия сильного ливня - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение и транспортное сообщение могут быть нарушены на этой неделе на территории 15 регионов четырех федерального округов РФ из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение смешанных осадков местами до 35 миллиметров могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения: ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Поясняется, что такие чрезвычайные ситуации возможны в Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл, Пермском, Камчатском краях, Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Магаданской областях, а также в Чукотском автономном округе.
 
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