https://ria.ru/20231031/podzhog-1906379700.html

Ярославская прокуратура потребовала возбудить дело после поджога ресторана

Ярославская прокуратура потребовала возбудить дело после поджога ресторана - РИА Новости, 31.10.2023

Ярославская прокуратура потребовала возбудить дело после поджога ресторана

Прокуратура Ярославской области требует возбудить уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек после поджога ресторана в центре Ярославле, в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:53

2023-10-31T11:53

2023-10-31T11:53

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области требует возбудить уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек после поджога ресторана в центре Ярославле, в результате которого пострадала женщина. Накануне поздно вечером загорелась летняя веранда ресторана "Сквер" на Первомайском бульваре на площади 60 квадратных метров. Пожар быстро потушили. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пострадала 37-летняя посетительница, с ожогами ее увезли в больницу. В региональном СУСК России агентству подтвердили наличие одной пострадавшей – это женщина 1986 года рождения. Полиция возбудила дело о поджоге - оно, как информирует прокуратура, изъято у УМВД для передачи "в следственные органы регионального управления Следственного комитета России с указанием о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)". Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, в помещение кинули "неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью". "Там две посетительницы сидели, одна успела отскочить", - сказал собеседник агентства. В СУСК РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, в рамках расследования предстоят экспертизы.

https://ria.ru/20231031/spetssluzhby-1906322186.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль