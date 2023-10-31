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Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО - РИА Новости, 31.10.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:16 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html
Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО
Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО - РИА Новости, 31.10.2023
Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО
В Тверской области расширены категории граждан – участников СВО, на семьи которых распространяются региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:16
2023-10-31T18:16
тверская область
игорь руденя
сво
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ТВЕРЬ, 31 окт — РИА Новости. В Тверской области расширены категории граждан – участников СВО, на семьи которых распространяются региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение принято во вторник на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени. Ранее в регионе меры поддержки участников СВО действовали только для семей мобилизованных. Теперь меры поддержки распространяются на членов семей граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, заключивших контракты с добровольческим формированием или с организацией, содействующей ВС РФ, а также на членов семей погибших (умерших) защитников Родины. В частности, предусмотрено бесплатное посещение членами таких семей спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях Тверской области. Дети этих граждан имеют первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные учреждения, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в организации допобразования. На период прохождения гражданами военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, в семьях погибших защитников Отечества эта мера действует бессрочно. "Кроме того, предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, могут бесплатно получить социальные услуги на дому", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html
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игорь руденя, сво
Тверская область, Игорь Руденя, СВО

Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 окт — РИА Новости. В Тверской области расширены категории граждан – участников СВО, на семьи которых распространяются региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Решение принято во вторник на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья
Вчера, 17:12
Ранее в регионе меры поддержки участников СВО действовали только для семей мобилизованных. Теперь меры поддержки распространяются на членов семей граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, заключивших контракты с добровольческим формированием или с организацией, содействующей ВС РФ, а также на членов семей погибших (умерших) защитников Родины.
В частности, предусмотрено бесплатное посещение членами таких семей спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях Тверской области.
Дети этих граждан имеют первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные учреждения, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в организации допобразования. На период прохождения гражданами военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, в семьях погибших защитников Отечества эта мера действует бессрочно.
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году
24 октября, 18:00
"Кроме того, предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, могут бесплатно получить социальные услуги на дому", - пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяСВО
 
 
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