https://ria.ru/20231031/podderzhka-1906500419.html

Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО

Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО - РИА Новости, 31.10.2023

Тверские власти расширили поддержку для семей участников СВО

В Тверской области расширены категории граждан – участников СВО, на семьи которых распространяются региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:16

2023-10-31T18:16

2023-10-31T18:16

тверская область

игорь руденя

сво

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ТВЕРЬ, 31 окт — РИА Новости. В Тверской области расширены категории граждан – участников СВО, на семьи которых распространяются региональные меры поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение принято во вторник на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени. Ранее в регионе меры поддержки участников СВО действовали только для семей мобилизованных. Теперь меры поддержки распространяются на членов семей граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, заключивших контракты с добровольческим формированием или с организацией, содействующей ВС РФ, а также на членов семей погибших (умерших) защитников Родины. В частности, предусмотрено бесплатное посещение членами таких семей спортивных и культурных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях Тверской области. Дети этих граждан имеют первоочередное право на зачисление в муниципальные дошкольные учреждения, группы продленного дня в школах Тверской области, а также в организации допобразования. На период прохождения гражданами военной службы их семьи освобождены от платы за детский сад, в семьях погибших защитников Отечества эта мера действует бессрочно. "Кроме того, предусмотрено внеочередное обслуживание членов семей в государственных медицинских организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Дети могут вне очереди при наличии медицинских показаний получить путевки на санаторно-курортное лечение. Члены семей, нуждающиеся в особой поддержке, могут бесплатно получить социальные услуги на дому", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html

https://ria.ru/20231024/blagoustroystvo-1904997763.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, сво