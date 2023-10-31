https://ria.ru/20231031/platnaya_doroga-1906272983.html

Ефимов: по проспекту Багратиона проехал миллион автомобилей за 1,5 месяца

Ефимов: по проспекту Багратиона проехал миллион автомобилей за 1,5 месяца - РИА Новости, 31.10.2023

Ефимов: по проспекту Багратиона проехал миллион автомобилей за 1,5 месяца

Один миллион автомобилей проехал по первой платной автодороге Москвы за 1,5 месяца со дня ее открытия, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:08

2023-10-31T09:08

2023-10-31T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

дороги

автомобили

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Один миллион автомобилей проехал по первой платной автодороге Москвы за 1,5 месяца со дня ее открытия, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Платная магистраль названа проспектом Багратиона и представляет собой северный дублер Кутузовского проспекта. Протяженность хода трассы – 10 км (и 20 – включая съезды), она ведет от комплекса "Москва-Сити" к Молодогвардейской развязке на МКАД и является продолжением Северного объезда Одинцово."Проспект Багратиона построен в рамках концессионного соглашения. Оно было подписано в декабре 2014 года на 40 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По словам заместителя мэра, это самая крупная концессия Москвы, а инвестиции в проект составили около 68 млрд рублей.Магистраль была введена в эксплуатацию девятого сентября, и за полтора месяца работы по ней проехал миллионный автомобиль."Суточный трафик составил свыше 25 тысяч проездов", - уточнил Ефимов.Новая дорога уже улучшила транспортную ситуацию в столице."По данным аналитиков Центра организации дорожного движения, в утренний час пик уменьшилось время в пути на 25% на участке МКАД от трассы М-1 до Можайского шоссе, на 15% – от Северо-Западной хорды до Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе, на 5% – от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Он подчеркнул, что жители целого ряда московских районов теперь смогут попасть в центр города значительно быстрее. К числу этих районов относятся Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово, а также Можайское шоссе, проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, и часть Кутузовского проспекта.Концессионное соглашение реализуется АО "Новая концессионная компания". Стоимость проезда – от 416 до 1200 рублей. Сумма зависит от габаритов и наличия транспондера.

https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, дороги, автомобили