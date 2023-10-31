https://ria.ru/20231031/plakaty-1906508615.html
Берлинская полиция объяснила, почему срывает плакаты с заложниками в Газе
Берлинская полиция объяснила, почему срывает плакаты с заложниками в Газе - РИА Новости, 31.10.2023
Берлинская полиция объяснила, почему срывает плакаты с заложниками в Газе
Берлинская полиция в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировала видео, на котором ее сотрудники срывают плакаты, на которых, предположительно, изображены... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:51
2023-10-31T18:51
2023-10-31T18:53
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Берлинская полиция в своем аккаунте в соцсети Х прокомментировала видео, на котором ее сотрудники срывают плакаты, на которых, предположительно, изображены заложники в Газе, с афишной тумбы тем, что размещение этих плакатов несанкционировано. Полиция Берлина в своем аккаунте в соцсети Х комментирует видео, на котором три правоохранителя срывают плакаты с рекламной тумбы, на которых, предположительно, изображены заложники в Газе. Как поясняет ведомство, на видео запечатлены кадры от 26 октября текущего года, сделанные в берлинском районе Фридрихсхайн. "Из-за подозрений в несанкционированном размещении плакатов наши коллеги их убирают с рекламной тумбы", - говорится в аккаунте полиции. Отмечается также, что генпрокуратра Берлина в этой связи проводит проверку, и окончательная оценка еще последует.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, берлин (город), германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Берлин (город), Германия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Берлинская полиция объяснила, почему срывает плакаты с заложниками в Газе
Полиция назвала плакаты в Берлине с фото заложников в Газе несанкционированными