https://ria.ru/20231031/peskov-1906393097.html
Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире
Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире - РИА Новости, 31.10.2023
Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий и концептуальных изменений в мировой жизни. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:39
2023-10-31T12:39
2023-10-31T12:49
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий и концептуальных изменений в мировой жизни."Возможен ли он (консенсус - ред.) в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий, концептуальных изменений, которые происходят. На этот вопрос может ответить только будущее", - сказал Песков журналистам, комментируя идею Турции о создании альтернативы СБ ООН.
https://ria.ru/20231031/zakharova-1906316120.html
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дмитрий песков, оон, в мире, турция, россия
Дмитрий Песков, ООН, В мире, Турция, Россия
Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире
Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мировой жизни