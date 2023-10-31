https://ria.ru/20231031/peskov-1906393097.html

Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире

Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире - РИА Новости, 31.10.2023

Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий и концептуальных изменений в мировой жизни. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:39

2023-10-31T12:39

2023-10-31T12:49

дмитрий песков

оон

в мире

турция

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешнее время периодом критических противоречий и концептуальных изменений в мировой жизни."Возможен ли он (консенсус - ред.) в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий, концептуальных изменений, которые происходят. На этот вопрос может ответить только будущее", - сказал Песков журналистам, комментируя идею Турции о создании альтернативы СБ ООН.

https://ria.ru/20231031/zakharova-1906316120.html

турция

россия

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дмитрий песков, оон, в мире, турция, россия