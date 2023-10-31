https://ria.ru/20231031/pereselenie-1906551706.html
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы
Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:11
2023-10-31T22:11
2023-10-31T22:11
в мире
канада
израиль
египет
христя фриланд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902430047_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_57694de1fcda7577584a8053ee912b3f.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. При этом газета The Times of Israel пишет, что в список потенциальных стран для переселенцев попала в том числе и Канада из-за своей мягкой миграционной политики. "Мне неизвестно об этих сообщениях", - сказала она в ответ на вопрос о том, будет ли Канада принимать палестинских беженцев.
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
канада
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902430047_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_649af03468e34beb1bb69887de06f7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, израиль, египет, христя фриланд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Израиль, Египет, Христя Фриланд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы
Вице-премьер Канады Фриланд заявила, что не знает о плане по переселению из Газы