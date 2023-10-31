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Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
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22:11 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/pereselenie-1906551706.html
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы
Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:11
2023-10-31T22:11
в мире
канада
израиль
египет
христя фриланд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. При этом газета The Times of Israel пишет, что в список потенциальных стран для переселенцев попала в том числе и Канада из-за своей мягкой миграционной политики. "Мне неизвестно об этих сообщениях", - сказала она в ответ на вопрос о том, будет ли Канада принимать палестинских беженцев.
https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html
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в мире, канада, израиль, египет, христя фриланд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Израиль, Египет, Христя Фриланд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы

Вице-премьер Канады Фриланд заявила, что не знает о плане по переселению из Газы

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. При этом газета The Times of Israel пишет, что в список потенциальных стран для переселенцев попала в том числе и Канада из-за своей мягкой миграционной политики.
"Мне неизвестно об этих сообщениях", - сказала она в ответ на вопрос о том, будет ли Канада принимать палестинских беженцев.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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В миреКанадаИзраильЕгипетХристя ФриландОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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