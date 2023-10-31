https://ria.ru/20231031/pereselenie-1906551706.html

Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы

Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы - РИА Новости, 31.10.2023

Вице-премьер Канады заявила, что не знает о плане по переселению из Газы

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:11

2023-10-31T22:11

2023-10-31T22:11

в мире

канада

израиль

египет

христя фриланд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что не в курсе сообщений о якобы плане по переселению жителей сектора Газа в том числе и в Канаду. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. При этом газета The Times of Israel пишет, что в список потенциальных стран для переселенцев попала в том числе и Канада из-за своей мягкой миграционной политики. "Мне неизвестно об этих сообщениях", - сказала она в ответ на вопрос о том, будет ли Канада принимать палестинских беженцев.

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

канада

израиль

египет

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в мире, канада, израиль, египет, христя фриланд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году