https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:13
2023-10-31T15:13
2023-10-31T15:15
общество
томск
россия
николай патрушев
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На выездном совещании в Томске он обозначил ключевые направления работы для развития науки, укрепления технологического суверенитета страны. По словам Патрушева, "в числе значимых задач - модернизация основных фондов предприятий на основе отечественных технологий, обеспечение национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами". "Необходимы дополнительные меры по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", - подчеркнул секретарь Совбеза.
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общество, томск, россия, николай патрушев
Общество, Томск, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
Секретарь Совбеза Патрушев: нужно повышать зарплаты ученым и обеспечивать жильем