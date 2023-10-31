https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html

Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем

Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем

Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:13

2023-10-31T15:13

2023-10-31T15:15

общество

томск

россия

николай патрушев

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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На выездном совещании в Томске он обозначил ключевые направления работы для развития науки, укрепления технологического суверенитета страны. По словам Патрушева, "в числе значимых задач - модернизация основных фондов предприятий на основе отечественных технологий, обеспечение национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами". "Необходимы дополнительные меры по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", - подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20231030/nauka-1906102248.html

томск

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общество, томск, россия, николай патрушев