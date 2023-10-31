Рейтинг@Mail.ru
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 31.10.2023 (обновлено: 15:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем
Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:13
2023-10-31T15:15
общество
томск
россия
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На выездном совещании в Томске он обозначил ключевые направления работы для развития науки, укрепления технологического суверенитета страны. По словам Патрушева, "в числе значимых задач - модернизация основных фондов предприятий на основе отечественных технологий, обеспечение национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами". "Необходимы дополнительные меры по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20231030/nauka-1906102248.html
томск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, томск, россия, николай патрушев
Общество, Томск, Россия, Николай Патрушев
Патрушев призвал повышать зарплаты ученым и обеспечивать их жильем

Секретарь Совбеза Патрушев: нужно повышать зарплаты ученым и обеспечивать жильем

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Профильные ведомства должны принять дополнительные меры для повышения зарплат российских ученых и обеспечения их жильем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На выездном совещании в Томске он обозначил ключевые направления работы для развития науки, укрепления технологического суверенитета страны. По словам Патрушева, "в числе значимых задач - модернизация основных фондов предприятий на основе отечественных технологий, обеспечение национальной экономики квалифицированными научными, инженерными и рабочими кадрами".
"Необходимы дополнительные меры по повышению оплаты труда российских ученых, обеспечению их жильем. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Читатели в зале Российской государственной библиотеки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Правительство упростило систему аттестации соискателей ученой степени
30 октября, 10:54
 
ОбществоТомскРоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала