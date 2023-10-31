https://ria.ru/20231031/parizh-1906407903.html
В Париже полиция расстреляла женщину, призывавшую к теракту
В Париже полиция расстреляла женщину, призывавшую к теракту - РИА Новости, 31.10.2023
В Париже полиция расстреляла женщину, призывавшую к теракту
Полиция открыла огонь по женщине, полностью закутанной в мусульманские одежды, которая призывала к террористическим действиям, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:36
2023-10-31T13:36
2023-10-31T13:45
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Полиция открыла огонь по женщине, полностью закутанной в мусульманские одежды, которая призывала к террористическим действиям, сообщил телеканал BFMTV. "Полиция открыла огонь против женщины на станции "Библиотека Франсуа Миттерана". Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм", - сообщило СМИ со ссылкой на источники в полиции. Сообщается, что в полицию поступили множественные сообщения от пассажиров электрички на линии RER C о присутствии в вагоне женщины, декламирующей угрозы. В прокуратуре Парижа сообщили телеканалу, что женщина угрожала себя взорвать. Пассажиров на железнодорожной станции, которая пересекается с одноименной остановкой 14 линии метро, эвакуировали. При попытке задержания женщина оказала сопротивление стражам правопорядка, они открыли огонь, ранив ее в живот. Прокуратура Парижа сообщает, что ее жизнь находится под угрозой. Взрывного устройства при ней найдено не было. Власти начали два расследования. Одно касается оправдания терроризма, устрашения и угроз смерти лицам, наделенным общественной властью, другое - применения огнестрельного оружия стражами правопорядка. Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html
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в мире, париж, франция, франсуа миттеран
В мире, Париж, Франция, Франсуа Миттеран
В Париже полиция расстреляла женщину, призывавшую к теракту
В Париже полиция открыла огонь по женщине, призывавшей к теракту
ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости.
Полиция открыла огонь по женщине, полностью закутанной в мусульманские одежды, которая призывала к террористическим действиям, сообщил телеканал
BFMTV.
"Полиция открыла огонь против женщины на станции "Библиотека Франсуа Миттерана
". Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм", - сообщило СМИ со ссылкой на источники в полиции.
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Сообщается, что в полицию поступили множественные сообщения от пассажиров электрички на линии RER C о присутствии в вагоне женщины, декламирующей угрозы.
В прокуратуре Парижа сообщили телеканалу, что женщина угрожала себя взорвать.
Пассажиров на железнодорожной станции, которая пересекается с одноименной остановкой 14 линии метро, эвакуировали.
При попытке задержания женщина оказала сопротивление стражам правопорядка, они открыли огонь, ранив ее в живот.
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Прокуратура Парижа сообщает, что ее жизнь находится под угрозой. Взрывного устройства при ней найдено не было.
Власти начали два расследования. Одно касается оправдания терроризма, устрашения и угроз смерти лицам, наделенным общественной властью, другое - применения огнестрельного оружия стражами правопорядка.
Во Франции
ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.