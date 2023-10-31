https://ria.ru/20231031/pamyatnik-1906457070.html

В подконтрольном Киеву городе Запорожье демонтировали памятник Пушкину

В подконтрольном Киеву городе Запорожье демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 31.10.2023

В подконтрольном Киеву городе Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:37

2023-10-31T15:37

2023-10-31T15:37

запорожье

киев

россия

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован во вторник в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в июле сообщал, что горсовет подконтрольного Киеву Запорожья переименовал площадь Пушкина в честь одного из основателей и первого президента украинской академии наук Владимира Вернадского. "Сегодня, 31 октября, в Запорожье с площади Владимира Вернадского был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, решение о сносе памятника было принято городским советом 26 октября. По данным запорожского историка Валерия Стойчева, памятник убрали с площади "в рамках процесса деколонизации". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20231027/pamyatnik-1905718868.html

https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html

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запорожье, киев, россия