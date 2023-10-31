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ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории

ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории - РИА Новости, 31.10.2023

ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории

Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:00

2023-10-31T09:00

2023-10-31T11:30

инфографика

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западный берег реки иордан

хамас

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организация освобождения палестины

сектор газа

палестинская национальная администрация

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Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная администрация (ПНА). Это временный орган, созданный под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе соглашений Осло-I и Осло-II (1993 и 1995 годы). Сектор Газа в 2007 году захватило Исламское движение сопротивления — ХАМАС. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие земли контролируют ПНА и ХАМАС, кто создал эти структуры, как они устроены и где базируются.

палестина

западный берег реки иордан

сектор газа

израиль

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