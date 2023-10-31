Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 31.10.2023 (обновлено: 11:30 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/palestina-1906262083.html
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории - РИА Новости, 31.10.2023
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории
Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:00
2023-10-31T11:30
инфографика
палестина
западный берег реки иордан
хамас
фатх
организация освобождения палестины
сектор газа
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906308990_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6bbde22d44970817e7a72a76ac9f9093.png
Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная администрация (ПНА). Это временный орган, созданный под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе соглашений Осло-I и Осло-II (1993 и 1995 годы). Сектор Газа в 2007 году захватило Исламское движение сопротивления — ХАМАС. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие земли контролируют ПНА и ХАМАС, кто создал эти структуры, как они устроены и где базируются.
палестина
западный берег реки иордан
сектор газа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906308990_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc0ab976f2bed23ec978de36dbd16ba1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, западный берег реки иордан, хамас, фатх, организация освобождения палестины, сектор газа, палестинская национальная администрация, инфографика, израиль, арабо-израильский конфликт, политика
Инфографика, Палестина, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, ФАТХ, Организация освобождения Палестины, Сектор Газа, Палестинская национальная администрация, Израиль, Арабо-израильский конфликт, Политика
Инфографика

ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории

Читать ria.ru в
Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная администрация (ПНА). Это временный орган, созданный под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе соглашений Осло-I и Осло-II (1993 и 1995 годы). Сектор Газа в 2007 году захватило Исламское движение сопротивления — ХАМАС. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие земли контролируют ПНА и ХАМАС, кто создал эти структуры, как они устроены и где базируются.
 
ИнфографикаПалестинаЗападный берег реки ИорданХАМАСФАТХОрганизация освобождения ПалестиныСектор ГазаПалестинская национальная администрацияИзраильАрабо-израильский конфликтПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала