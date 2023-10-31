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ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории - РИА Новости, 31.10.2023
ХАМАС и ПНА: кто контролирует палестинские территории
Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:00
2023-10-31T09:00
2023-10-31T11:30
инфографика
палестина
западный берег реки иордан
хамас
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организация освобождения палестины
сектор газа
палестинская национальная администрация
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Территории, которые образуют государство Палестина, не имеют единой власти. Частью Западного берега реки Иордан с 1994 года управляет Палестинская национальная администрация (ПНА). Это временный орган, созданный под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе соглашений Осло-I и Осло-II (1993 и 1995 годы). Сектор Газа в 2007 году захватило Исламское движение сопротивления — ХАМАС. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие земли контролируют ПНА и ХАМАС, кто создал эти структуры, как они устроены и где базируются.
палестина
западный берег реки иордан
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палестина, западный берег реки иордан, хамас, фатх, организация освобождения палестины, сектор газа, палестинская национальная администрация, инфографика, израиль, арабо-израильский конфликт, политика
Инфографика, Палестина, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, ФАТХ, Организация освобождения Палестины, Сектор Газа, Палестинская национальная администрация, Израиль, Арабо-израильский конфликт, Политика