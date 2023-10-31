https://ria.ru/20231031/pakistan-1906433242.html

В Пакистане утвердили план высылки нелегальных иммигрантов

В Пакистане утвердили план высылки нелегальных иммигрантов - РИА Новости, 31.10.2023

В Пакистане утвердили план высылки нелегальных иммигрантов

Кабинет министров Пакистана утвердил план по репатриации нелегальных иммигрантов в их родные страны, заявил министр информации во временном правительстве... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:37

2023-10-31T14:37

2023-10-31T14:37

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт - РИА Новости. Кабинет министров Пакистана утвердил план по репатриации нелегальных иммигрантов в их родные страны, заявил министр информации во временном правительстве Пакистана Муртаза Соланги. Ранее агентство APP сообщило, что правительство решило выселить 1,1 миллиона незаконно проживающих в Пакистане иностранцев из-за их причастности к содействию террористам и другой незаконной деятельности. Власти Пакистана призвали нелегальных иммигрантов до 1 ноября добровольно покинуть страну. В основном эти меры коснутся выходцев из Афганистана, поскольку документы для проживания в Пакистане не продлили 700 тысяч афганцев. Руководящие Афганистаном талибы* осудили это решение и призвали Пакистан его пересмотреть. "Не существует никакого продления или отмены (крайнего - ред.) срока возвращения нелегальных беженцев. Премьер-министр утвердил рабочий план по выселению незаконно проживающих беженцев, в соответствии с которым они будут поэтапно высылаться (в родные страны - ред.)", - цитирует заявление Соланги издание Dawn. Как сообщи глава МВД во временном правительстве Пакистана Сарфраз Бугти, на данный момент Пакистан добровольно покинули более 200 тысяч нелегальных иммигрантов. Министр отметил, что эти люди смогут вернуться в Пакистан, получив действующую визу. "Вы можете вернуться сюда по визе и заниматься бизнесом, встречаться с друзьями. Большая часть нелегально проживающих людей родом из Афганистана, но впечатление, что выселяют только людей из Афганистана, ошибочно", - добавил Бугти.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html

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