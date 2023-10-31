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В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети - РИА Новости, 31.10.2023
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10:21 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети - РИА Новости, 31.10.2023
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:21
происшествия
уфа
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в ведомстве. Дети подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения. "На данный момент за медицинской помощью обратились девять человек. Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет. Устанавливается информация обо всех пострадавших в развлекательном центре "Джанго Парк". Если у вас есть жалобы на здоровье после посещения этого заведения - звоните", - говорится в релизе. Работа парка в ТЦ "Июнь" приостановлена с 30 октября.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети

В Уфе приостановили работу "Джанго Парка", где на празднике отравились 9 детей

© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Вид на город Уфа. Архивное фото
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в ведомстве.
Дети подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения.
"На данный момент за медицинской помощью обратились девять человек. Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет. Устанавливается информация обо всех пострадавших в развлекательном центре "Джанго Парк". Если у вас есть жалобы на здоровье после посещения этого заведения - звоните", - говорится в релизе.
Работа парка в ТЦ "Июнь" приостановлена с 30 октября.
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