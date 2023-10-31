https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети - РИА Новости, 31.10.2023
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:21
2023-10-31T10:21
происшествия
уфа
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в ведомстве. Дети подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения. "На данный момент за медицинской помощью обратились девять человек. Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет. Устанавливается информация обо всех пострадавших в развлекательном центре "Джанго Парк". Если у вас есть жалобы на здоровье после посещения этого заведения - звоните", - говорится в релизе. Работа парка в ТЦ "Июнь" приостановлена с 30 октября.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе приостановили работу развлекательного центра, где отравились дети
В Уфе приостановили работу "Джанго Парка", где на празднике отравились 9 детей
УФА, 31 окт - РИА Новости.
Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии приостановили работу развлекательного центра "Джанго Парк" в Уфе, где на празднике отравились девять детей, сообщили в ведомстве
.
Дети подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения.
"На данный момент за медицинской помощью обратились девять человек. Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет. Устанавливается информация обо всех пострадавших в развлекательном центре "Джанго Парк". Если у вас есть жалобы на здоровье после посещения этого заведения - звоните", - говорится в релизе.
Работа парка в ТЦ "Июнь" приостановлена с 30 октября.
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