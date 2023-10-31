https://ria.ru/20231031/operatsiya-1906405396.html

Чувашские врачи вытащили иглу из печени пациентки-рукодельницы

Чувашские врачи вытащили иглу из печени пациентки-рукодельницы - РИА Новости, 31.10.2023

Чувашские врачи вытащили иглу из печени пациентки-рукодельницы

Хирурги больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах извлекли из печени пациентки иголку, которую женщина случайно проглотила за рукоделием, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:28

2023-10-31T13:28

2023-10-31T13:28

хорошие новости

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Хирурги больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах извлекли из печени пациентки иголку, которую женщина случайно проглотила за рукоделием, сообщает Минздрав Чувашии. В приемный покой больницы обратилась напуганная молодая женщина, которая сообщила врачам, что нечаянно проглотила иголку, которую держала во рту во время занятия рукоделием. По словам врачей, эта опасная привычка характерна для многих швей и вышивальщиц. "Пациентке сразу назначили эзофагогастроскопию (эндоскопическое исследование пищевода и желудка). Зачастую этой процедуры достаточно, чтобы найти и удалить инородное тело. Однако в этот раз игла успела мигрировать в брюшную полость, что подтвердили данные рентгеновского снимка. Женщине была назначена срочная операция. Открывшаяся картина удивила даже опытных хирургов. Игла прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени", - говорится в сообщении. Врачи провели операцию лапароскопическим методом. Как отметил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи по хирургической помощи Ильдар Абызов, женщине очень повезло, поскольку попадание иглы в брюшную полость могло бы иметь фатальные последствия. "Игла могла повредить крупные сосуды и вызвать массивное кровотечение, или задеть желчные протоки, что грозило бы перитонитом и более обширной операцией. В данном случае в пользу пациентки сыграло оперативно назначенная операция и высокий профессионализм специалистов бригады", - отмечается в сообщении. Пациентка чувствует себя прекрасно и уже выписана домой. Она пообещала врачам, что впредь, занимаясь любимым делом, будет вести себя осмотрительнее.

https://ria.ru/20231031/serdtse-1906359138.html

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чебоксары