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ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrely-1906311637.html
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:14
2023-10-31T00:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица во Владимировке. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 64 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

СЦКК: украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица во Владимировке. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 64 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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