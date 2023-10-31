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ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:14
2023-10-31T00:14
2023-10-31T00:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица во Владимировке. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Александровка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 64 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
СЦКК: украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР