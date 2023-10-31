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Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 31.10.2023 (обновлено: 20:57 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906539663.html
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
Украинские войска в 20.30 выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:51
2023-10-31T20:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.30 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что во всех районах города "сейчас громко", и призвал мирных жителей не покидать укрытия.Кроме того, в 20.20 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20231031/pozhar-1906538783.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.30 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что во всех районах города "сейчас громко", и призвал мирных жителей не покидать укрытия.
Кроме того, в 20.20 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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