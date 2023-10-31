https://ria.ru/20231031/obstrel-1906539663.html

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Украинские войска в 20.30 выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:51

2023-10-31T20:51

2023-10-31T20:57

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донецк

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.30 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что во всех районах города "сейчас громко", и призвал мирных жителей не покидать укрытия.Кроме того, в 20.20 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20231031/pozhar-1906538783.html

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

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