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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 20.12 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:29
2023-10-31T20:29
2023-10-31T20:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 20.12 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.12 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска в 19.18 открыли огонь по Донецку, выпустив по городу четыре ракеты из РСЗО.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО