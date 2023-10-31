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При обстреле Новолуганского в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Новолуганского в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 31.10.2023
При обстреле Новолуганского в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Новолуганское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:06
2023-10-31T20:06
2023-10-31T20:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Новолуганское со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Новолуганское: - ранена женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле населенного пункта Новолуганское со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Новолуганское находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
При обстреле Новолуганского в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Новолуганского украинскими войсками пострадала мирная жительница