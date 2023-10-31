https://ria.ru/20231031/obstrel-1906515330.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Новолуганксое и Горловку, выпустив по ним в общей сложности три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и 15... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:09

2023-10-31T19:09

2023-10-31T19:09

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Новолуганксое и Горловку, выпустив по ним в общей сложности три снаряда натовского калибра 155 миллиметров и 15 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новолуганское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 14.20 до 16.05 подвергали обстрелу Гольмовский и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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горловка, гольмовский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато