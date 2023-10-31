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При обстрелах в Газе погибли три сотрудника ООН с семьями - РИА Новости, 31.10.2023
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18:36 31.10.2023 (обновлено: 19:02 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906504525.html
При обстрелах в Газе погибли три сотрудника ООН с семьями
При обстрелах в Газе погибли три сотрудника ООН с семьями - РИА Новости, 31.10.2023
При обстрелах в Газе погибли три сотрудника ООН с семьями
Трое сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за сутки в домах со своими семьями в результате обстрелов в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:36
2023-10-31T19:02
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
бапор
хамас
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Трое сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за сутки в домах со своими семьями в результате обстрелов в Газе, говорится в опубликованном заявлении БАПОР.В понедельник сообщалось о 64 погибших."За последние 24 часа трое сотрудников БАПОР были убиты в результате продолжающихся бомбардировок, находясь дома со своими семьями, в результате чего с 7 октября было убито в общей сложности 67 сотрудников БАПОР", - сказано в документе.Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что с пятницы у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе, он считает ситуацию на месте "адом на земле".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, бапор, хамас
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, БАПОР, ХАМАС
При обстрелах в Газе погибли три сотрудника ООН с семьями

БАПОР: при обстрелах в Газе за сутки погибли три сотрудника ООН с семьями

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Трое сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли за сутки в домах со своими семьями в результате обстрелов в Газе, говорится в опубликованном заявлении БАПОР.
В понедельник сообщалось о 64 погибших.
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"За последние 24 часа трое сотрудников БАПОР были убиты в результате продолжающихся бомбардировок, находясь дома со своими семьями, в результате чего с 7 октября было убито в общей сложности 67 сотрудников БАПОР", - сказано в документе.
Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что с пятницы у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе, он считает ситуацию на месте "адом на земле".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильБАПОРХАМАС
 
 
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