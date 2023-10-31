https://ria.ru/20231031/obstrel-1906432970.html

Украинские военные обстреляли Шебекино

Украинские военные обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские военные обстреляли Шебекино

Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:37

2023-10-31T14:37

2023-10-31T14:37

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попала окраина города Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - написал губернатор. Он добавил, что оперативные службы работают на месте. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия