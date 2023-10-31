https://ria.ru/20231031/obstrel-1906432970.html
Украинские военные обстреляли Шебекино
Украинские военные обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские военные обстреляли Шебекино
Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:37
2023-10-31T14:37
2023-10-31T14:37
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906431226_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_40796befede94665c182f0d1fb2bf87e.jpg
БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попала окраина города Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - написал губернатор. Он добавил, что оперативные службы работают на месте. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906431226_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6db6db61f8d5f581d9b83a3f3419a32c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские военные обстреляли Шебекино
Гладков: при обстреле Шебекино пострадало здание автотранспортного предприятия