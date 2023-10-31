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Украинские военные обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906432970.html
Украинские военные обстреляли Шебекино
Украинские военные обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские военные обстреляли Шебекино
Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:37
2023-10-31T14:37
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попала окраина города Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - написал губернатор. Он добавил, что оперативные службы работают на месте. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские военные обстреляли Шебекино

Гладков: при обстреле Шебекино пострадало здание автотранспортного предприятия

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждено здание автотранспортного предприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попала окраина города Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия", - написал губернатор.
Он добавил, что оперативные службы работают на месте.
Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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