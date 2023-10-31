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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906401787.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 20 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:10
2023-10-31T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 20 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 11.30 до 12.35 было выпущено еще тринадцать снарядов по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, а в 11.35 обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
горловка
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 20 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что с 11.30 до 12.35 было выпущено еще тринадцать снарядов по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка, а в 11.35 обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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