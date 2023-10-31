https://ria.ru/20231031/obstrel-1906361786.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 30 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 64 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с трех дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден один жилой дом в Шебекинском округе. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка – 2 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с украинского дрона сброшено 4 осколочных боеприпаса. По селам Долгое и Логачевка выпущено в сумме 15 минометных снарядов. По данным губернатора, в Краснояружском районе 5 раз из артиллерии обстреляна окраина села Староселье. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино с дрона сброшено два взрывных устройства. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – один артиллерийский снаряд, по селу Середа – 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 2 гранатометных выстрела, по хутору Балки – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 9 прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 64 снаряда по шести районам Белгородской области
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 30 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 64 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с трех дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден один жилой дом в Шебекинском округе.
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"В Белгородском районе
по селу Журавлевка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка – 2 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с украинского дрона сброшено 4 осколочных боеприпаса. По селам Долгое и Логачевка выпущено в сумме 15 минометных снарядов.
По данным губернатора, в Краснояружском районе 5 раз из артиллерии обстреляна окраина села Староселье. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино с дрона сброшено два взрывных устройства.
"В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром
выпущено по 3 минометных снаряда, по городу Шебекино
– один артиллерийский снаряд, по селу Середа – 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 2 гранатометных выстрела, по хутору Балки – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 9 прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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