Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906361786.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:52
2023-10-31T10:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_207:564:2846:2048_1920x0_80_0_0_940fbc02eb7384cc4ef93af4e81f8650.jpg
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 30 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 64 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с трех дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден один жилой дом в Шебекинском округе. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка – 2 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с украинского дрона сброшено 4 осколочных боеприпаса. По селам Долгое и Логачевка выпущено в сумме 15 минометных снарядов. По данным губернатора, в Краснояружском районе 5 раз из артиллерии обстреляна окраина села Староселье. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино с дрона сброшено два взрывных устройства. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – один артиллерийский снаряд, по селу Середа – 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 2 гранатометных выстрела, по хутору Балки – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 9 прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
муром
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_593:600:2523:2048_1920x0_80_0_0_c0b57e9dd2a2585565d21933f44ba6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 64 снаряда по шести районам Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по шести приграничным районам Белгородской области более 60 боеприпасов, а также была атака с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 30 октября. За прошедшие сутки украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 64 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с трех дронов. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, поврежден один жилой дом в Шебекинском округе.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ
26 октября, 15:51
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка – 2 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка с украинского дрона сброшено 4 осколочных боеприпаса. По селам Долгое и Логачевка выпущено в сумме 15 минометных снарядов.
По данным губернатора, в Краснояружском районе 5 раз из артиллерии обстреляна окраина села Староселье. В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино с дрона сброшено два взрывных устройства.
"В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – один артиллерийский снаряд, по селу Середа – 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 2 гранатометных выстрела, по хутору Балки – 2 минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 9 прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала