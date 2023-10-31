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Украинские войска обстреляли Брянскую область - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 31.10.2023 (обновлено: 10:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906358631.html
Украинские войска обстреляли Брянскую область
Украинские войска обстреляли Брянскую область - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Брянскую область
Энергоснабжение нарушено после обстрела украинскими войсками села Алейниково в Стародубском округе Брянской области, повреждены три административных здания и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:38
2023-10-31T10:48
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела украинскими войсками села Алейниково в Стародубском округе Брянской области, повреждены три административных здания и два дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение", - написал губернатор.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.Стародубский район - один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Украинские войска обстреляли Брянскую область

Богомаз: брянское село Алейниково осталось без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела украинскими войсками села Алейниково в Стародубском округе Брянской области, повреждены три административных здания и два дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение", - написал губернатор.
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.
Стародубский район - один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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