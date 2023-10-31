https://ria.ru/20231031/obstrel-1906358631.html
Украинские войска обстреляли Брянскую область
Украинские войска обстреляли Брянскую область - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Брянскую область
Энергоснабжение нарушено после обстрела украинскими войсками села Алейниково в Стародубском округе Брянской области, повреждены три административных здания и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:38
2023-10-31T10:38
2023-10-31T10:48
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела украинскими войсками села Алейниково в Стародубском округе Брянской области, повреждены три административных здания и два дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение", - написал губернатор.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные, аварийные и экстренные службы.Стародубский район - один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231025/bespilotnik-1905068566.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Украинские войска обстреляли Брянскую область
Богомаз: брянское село Алейниково осталось без света после обстрела ВСУ