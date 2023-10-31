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Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса, заявил Фицо

Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса, заявил Фицо - РИА Новости, 31.10.2023

Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса, заявил Фицо

Участники заседания Европейского совета встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского без интереса, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T00:01

2023-10-31T00:01

2023-10-31T00:59

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роберт фицо

владимир зеленский

европейский совет

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БРАТИСЛАВА, 30 окт — РИА Новости. Участники заседания Европейского совета встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского без интереса, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook*.Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Европейского совета 26 октября."Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых (законодательных.— Прим. ред.) палатах, как это было в США", — отметил Фицо.По его словам, от обсуждений Европейского совета по Украине чувствовалась "ужасная усталость".Премьер также выразил мнение, что ЕС в отношении Киева копирует политику США и вместо того, чтобы предложить мировой план, продолжает направлять на Украину деньги и оружие."У Европейского союза нет собственной внешней политики, из-за этого он только беспомощно продолжает стратегию: дайте уже с этим покоя, тут у вас миллиарды евро, тут у вас оружие, убивайтесь дальше, оставьте уже только в покое", — заключил Фицо.В последнее время западные СМИ все чаще пишут об усталости Запада от украинского конфликта и ослаблении поддержки Зеленского. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также признавал, что среди союзников Киева все громче звучат призывы к диалогу с Москвой, а представителей Глобального Юга никак не удается убедить однозначно поддержать Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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