https://ria.ru/20231031/nigeriya-1906370399.html

Минобороны России: США собирали образцы возбудителей инфекций в Нигерии

Минобороны России: США собирали образцы возбудителей инфекций в Нигерии - РИА Новости, 31.10.2023

Минобороны России: США собирали образцы возбудителей инфекций в Нигерии

США переносят незавершенные на Украине военно-биологические проекты на территорию других государств - в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:17

2023-10-31T11:17

2023-10-31T11:20

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США переносят незавершенные на Украине военно-биологические проекты на территорию других государств - в Нигерии Пентагон под прикрытием "общественного здравоохранения" решал задачи сбора образцов возбудителей инфекций и их переносчиков, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в Минобороны России сообщали, что США переносят "украинские" военно-биологические проекты на территорию других государств. В частности, в зону повышенного интереса США попали Демократическая Республика Конго, Сьерра-Леоне, Камерун, Уганда. По данным Минобороны, заказчиками со стороны правительства США выступают Управление по снижению угрозы министерства обороны (DTRA), Агентство национальной безопасности (АНБ) и госдеп. "Американское военное ведомство утверждает, что биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД. Вместе с тем, эффективность этой программы вызывает серьезные вопросы. Несмотря на ежегодное увеличение финансирования, составившее суммарно около 100 миллионов долларов, уровень заболеваемости ВИЧ практически не изменился и в настоящий момент соответствует значениям 2009 года. Отрицательную динамику показывает и процент смертности среди ВИЧ-инфицированных", - сообщил Кириллов. При этом количество нигерийцев, получивших антивирусную терапию препаратами компании Gilead, стабильно увеличивалось за весь период финансирования и достигло 60% от общего количества пациентов. Кириллов напомнил, что данная фармкомпания аффилирована с Пентагоном и проводила испытания своих препаратов на украинцах. Таким образом, американские фармпрепараты, потребление которых в Нигерии по статистике растет, не оказывают реального терапевтического эффекта, а нигерийцы используются как "бесплатная клиническая база". "Таким образом, под прикрытием проблематики "общественного здравоохранения" на африканском континенте Пентагон решал собственные задачи: осуществляет мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз образцов возбудителей инфекционных болезней и их переносчиков. Эта деятельность продолжается и в настоящее время", - подчеркнул генерал. В частности, в августе 2022 года DTRA заключила трехгодичный контракт с американской некоммерческой организацией RTI International, целью которого является "эпиднадзор за угрозами инфекционных заболеваний в Нигерии".

https://ria.ru/20230817/biolaboratorii-1890678247.html

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-31T11:17 true PT2M06S

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