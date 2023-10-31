https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906319039.html

Небензя спросил дипломата из США, почему они против прекращения огня в Газе

Небензя спросил дипломата из США, почему они против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

Небензя спросил дипломата из США, почему они против прекращения огня в Газе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя спросил американских коллег в Совбезе, почему Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа, но те не ответили. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:55

2023-10-31T01:55

2023-10-31T01:55

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя спросил американских коллег в Совбезе, почему Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа, но те не ответили. "Хочу задать представителю Соединенных Штатов вопрос: объясните, почему вы против прекращения огня. Означает ли это, что США, будучи постоянным членом СБ, поддерживают доктрину тотального возмездия в Газе? Где же ваше сочувствие к мирным жителям, которое вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине? И это при том, что жизнь мирных граждан на Украине и близко не подвергается таким угрозам, как палестинцев в Газе", - спросил Небензя. "Или вы думаете только о тех, кто находится на европейском континенте, палестинские жизни никого в Вашингтоне не волнуют?" - добавил он. Те же вопросы он адресовал западным делегациям в Совбезе, которые "стыдливо воздержались", голосуя по всем проектам резолюций, предполагавших призыв к прекращению огня. Однако зампостпреда США при ООН Роберт Вуд не ответил на поставленный вопрос. Вместо этого он заявил, что с начала этого конфликта "РФ не упускала момента, пытаясь обвинить США прямо или косвенно в данном кризисе". "Это безответственно. Это неправда, что мы несем какую-то ответственность за то, что происходит. Ни одно государство не работает усерднее США, чтобы разрешить эту ситуацию. И мы продолжаем усердно работать", - указал Вуд, обвинив Россию в том, что ее "не волнует решение гуманитарных кризисов". "США продолжат прилагать усилия, чтобы сделать все для облегчения ситуации в регионе", - добавил он.Небензя в свою очередь расценил комментарий Вуда как признание. "На вопросы, которые мы поставили, мы ответа не услышали. Хотел бы задать риторический вопрос. Сколько раз Соединенные Штаты за время последнего кризиса, да и в предыдущее время инициировали заседание по гуманитарной ситуации в Газе?" - заключил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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