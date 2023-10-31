Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев
Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев в секторе Газа
© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, сообщили в европейской внешнеполитической службе по итогам его переговоров с министрами ряда ближневосточных государств.
"Была затронута ситуация на Западном берегу Иордана. Боррель выразил глубокую озабоченность в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил", - говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев и израильской армии на Западном берегу реки Иордан.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.