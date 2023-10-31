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Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев - РИА Новости, 31.10.2023
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21:13 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/napadeniya-1906544025.html
Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев
Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев - РИА Новости, 31.10.2023
Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:13
2023-10-31T21:13
в мире
израиль
западный берег реки иордан
хамас
оон
жозеп боррель
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, сообщили в европейской внешнеполитической службе по итогам его переговоров с министрами ряда ближневосточных государств. "Была затронута ситуация на Западном берегу Иордана. Боррель выразил глубокую озабоченность в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил", - говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев и израильской армии на Западном берегу реки Иордан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, оон, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, ХАМАС, ООН, Жозеп Боррель, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев

Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, сообщили в европейской внешнеполитической службе по итогам его переговоров с министрами ряда ближневосточных государств.
"Была затронута ситуация на Западном берегу Иордана. Боррель выразил глубокую озабоченность в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил", - говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
14 октября, 08:00
По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев и израильской армии на Западном берегу реки Иордан.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданХАМАСООНЖозеп БоррельОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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