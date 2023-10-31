https://ria.ru/20231031/napadeniya-1906544025.html

Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев

Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев - РИА Новости, 31.10.2023

Боррель осудил нападения израильских поселенцев на палестинцев

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:13

2023-10-31T21:13

2023-10-31T21:13

в мире

израиль

западный берег реки иордан

хамас

оон

жозеп боррель

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил участившиеся нападения израильских поселенцев на палестинских жителей оккупированного Западного берега реки Иордан на фоне продолжающейся операции в секторе Газа, сообщили в европейской внешнеполитической службе по итогам его переговоров с министрами ряда ближневосточных государств. "Была затронута ситуация на Западном берегу Иордана. Боррель выразил глубокую озабоченность в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил", - говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. По данным палестинской стороны, с 7 октября более 120 палестинцев были убиты в результате действий израильских поселенцев и израильской армии на Западном берегу реки Иордан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, хамас, оон, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году