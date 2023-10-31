https://ria.ru/20231031/napadenie-1906519603.html

На Кубани омбудсмен обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка

На Кубани омбудсмен обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка - РИА Новости, 31.10.2023

На Кубани омбудсмен обратилась в МВД после нападения учителя на ребенка

Уполномоченная по правам ребёнка на Кубани Татьяна Ковалёва сообщила РИА Новости, что обратилась в полицию и городской департамент образования после нападения... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:12

2023-10-31T19:12

2023-10-31T19:12

происшествия

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краснодарский край

краснодар

татьяна ковалева

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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребёнка на Кубани Татьяна Ковалёва сообщила РИА Новости, что обратилась в полицию и городской департамент образования после нападения учителя на ребёнка в краснодарской школе. Ранее служебная проверка началась в краснодарской гимназии №87 после того, как учитель математики набросился на ученицу шестого класса. По данным муниципального центра управления (МЦУ) краевой столицы, во время объяснения материала учитель увидел, что ученица смотрит в телефон, который он неоднократно просил сдать. "Направлены запросы в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, департамент образования администрации Краснодара о предоставлении информации касаемо принятых решениях по результатам проверок и служебного расследования", - сказала Ковалева. По ее мнению, конфликт указывает на "нарушение педагогической этики и ослабление воспитательной функции семьи и школы". Уполномоченная также добавила, что к ней обращений от родителей и учащихся не поступало. Согласно кадрам в сети, мужчина ударил девочку, потом с силой повернул в свою сторону, замахнулся рукой, а на просьбу одноклассников "не бить ребенка" ответил: "Это не ребенок, это идиот".

https://ria.ru/20231024/podrostki-1904773468.html

https://ria.ru/20231031/napadenie-1906423940.html

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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, татьяна ковалева