От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ

На афишу выставки — "Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина" — вынесли древние названия армянской земли.
"В Бехистунской надписи царя Дария Армения упомянута на староперсидском как Армина, в эламском — как Харминуя, в нововавилонском — Урашту, то есть Урарту. На самой древней карте мира — Вавилонской — Армения тоже упомянута как Урашту, — пояснил директор историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" Микаэл Бадалян.
На афишу выставки — "Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина" — вынесли древние названия армянской земли.
"В Бехистунской надписи царя Дария Армения упомянута на староперсидском как Армина, в эламском — как Харминуя, в нововавилонском — Урашту, то есть Урарту. На самой древней карте мира — Вавилонской — Армения тоже упомянута как Урашту, — пояснил директор историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" Микаэл Бадалян.
"Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации", — рассказал директор Музея истории Армении Давид Погосян.
Точкой отсчета для кураторов стали II–I тысячелетия до н.э. и традиции живших тогда древних племен Армянского нагорья. Верхней планкой обозначили становление древнеармянского искусства VI–IV века до н.э.
"Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации", — рассказал директор Музея истории Армении Давид Погосян.
Точкой отсчета для кураторов стали II–I тысячелетия до н.э. и традиции живших тогда древних племен Армянского нагорья. Верхней планкой обозначили становление древнеармянского искусства VI–IV века до н.э.
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева сделала акцент на том, как представлены изобразительные формы.
"Одна из вещей, которые поражают, когда начинаешь изучать древние артефакты, — это качество. Ты понимаешь, что сейчас найти вещи такого качества достаточно тяжело, — заметила она. — Их делал гончар очень высокого уровня".
В числе древнейших образцов — керамические сосуды из могильника Кармир-Берд. Их отличительная черта — монохромная геометрическая роспись, которая символизирует стихии. Завитки ученые трактуют как волны, треугольники — как горы, волнистые линии — как змеи, которые в те времена были связаны с дождем, грозой и даже Млечным путем. "Бабочку" или "двойную секиру" определяют как символ власти.
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева сделала акцент на том, как представлены изобразительные формы.
"Одна из вещей, которые поражают, когда начинаешь изучать древние артефакты, — это качество. Ты понимаешь, что сейчас найти вещи такого качества достаточно тяжело, — заметила она. — Их делал гончар очень высокого уровня".
В числе древнейших образцов — керамические сосуды из могильника Кармир-Берд. Их отличительная черта — монохромная геометрическая роспись, которая символизирует стихии. Завитки ученые трактуют как волны, треугольники — как горы, волнистые линии — как змеи, которые в те времена были связаны с дождем, грозой и даже Млечным путем. "Бабочку" или "двойную секиру" определяют как символ власти.
Вместе с ГМИИ и армянскими музеями в подготовке были задействованы и другие российские институции, включая Государственный Эрмитаж и Государственный исторический музей, которые располагают значительной коллекцией артефактов периода Урарту. Традиции изучения истории этих земель в России давние: экспедиции начались еще до революции, в начале XX века. Реставраторы из Пушкинского музея и других помогали в сохранении уникальных фресок на территории Армении.
Вместе с ГМИИ и армянскими музеями в подготовке были задействованы и другие российские институции, включая Государственный Эрмитаж и Государственный исторический музей, которые располагают значительной коллекцией артефактов периода Урарту. Традиции изучения истории этих земель в России давние: экспедиции начались еще до революции, в начале XX века. Реставраторы из Пушкинского музея и других помогали в сохранении уникальных фресок на территории Армении.
На фото образец парадной металлопластики VIII века до н.э. Бронзовый шлем принадлежал царю Сардури II, а щит — его сыну царю Русе I. Последний искусно украшен самыми характерными зооморфными образами урартского искусства: львами и быками. Вещи посвящались богу Халди, верховному божеству царства Урарту.
На фото образец парадной металлопластики VIII века до н.э. Бронзовый шлем принадлежал царю Сардури II, а щит — его сыну царю Русе I. Последний искусно украшен самыми характерными зооморфными образами урартского искусства: львами и быками. Вещи посвящались богу Халди, верховному божеству царства Урарту.
Лучники были основой армии Урарту. Их колчаны представляли собой несомкнутую бронзовую трубу. Тот образец, что сохранился лучше, не предназначался для использования в бою. Он украшен изображением колесниц и всадников и также посвящался богу Халди.
Лучники были основой армии Урарту. Их колчаны представляли собой несомкнутую бронзовую трубу. Тот образец, что сохранился лучше, не предназначался для использования в бою. Он украшен изображением колесниц и всадников и также посвящался богу Халди.
По ритуальному сосуду в виде сапожка можно сшить образец настоящей урартской обуви, рассказал хранитель коллекции Урарту и Кавказа, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. Пушкина Рамиль Вергазов. По мнению ученых, изначально такие емкости были кожаными, а затем форма "перекочевала" в керамику.
По ритуальному сосуду в виде сапожка можно сшить образец настоящей урартской обуви, рассказал хранитель коллекции Урарту и Кавказа, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. Пушкина Рамиль Вергазов. По мнению ученых, изначально такие емкости были кожаными, а затем форма "перекочевала" в керамику.
В Москву привезли один из четырех "паспортов" Еревана — каменный блок с царской надписью Аргишти I о строительстве крепости Эребуни в 782 году до н.э. на территории столицы современной Армении. Экспонат весит порядка 300 килограммов.
В Москву привезли один из четырех "паспортов" Еревана — каменный блок с царской надписью Аргишти I о строительстве крепости Эребуни в 782 году до н.э. на территории столицы современной Армении. Экспонат весит порядка 300 килограммов.
"Ситуация в мире меняется, культурный обмен становится все сложнее, и везти столь значительный объем важных вещей из одной страны в другую сейчас очень тяжело. Боюсь, что такой серьезный культурный обмен, включающий подлинники, мы в ближайшее время вряд ли увидим. Поэтому пользуйтесь случаем", — предупредила Елизавета Лихачева.
По ее словам, интерес к экспозиции большой: сборные экскурсии еще до открытия были проданы на 90 процентов. Выставка будет работать до 28 января.
"Ситуация в мире меняется, культурный обмен становится все сложнее, и везти столь значительный объем важных вещей из одной страны в другую сейчас очень тяжело. Боюсь, что такой серьезный культурный обмен, включающий подлинники, мы в ближайшее время вряд ли увидим. Поэтому пользуйтесь случаем", — предупредила Елизавета Лихачева.
По ее словам, интерес к экспозиции большой: сборные экскурсии еще до открытия были проданы на 90 процентов. Выставка будет работать до 28 января.