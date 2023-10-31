От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ

"Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации", — рассказал директор Музея истории Армении Давид Погосян.

Точкой отсчета для кураторов стали II–I тысячелетия до н.э. и традиции живших тогда древних племен Армянского нагорья. Верхней планкой обозначили становление древнеармянского искусства VI–IV века до н.э.