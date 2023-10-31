Рейтинг@Mail.ru
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:37 31.10.2023 (обновлено: 16:57 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/muzey-1906171846.html
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ - РИА Новости, 31.10.2023
От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ
Познакомиться с культурой и искусством древнего царства Урарту, располагавшемся на территории современной Армении, можно с 31 октября в центре Москвы — в ГМИИ... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:37
2023-10-31T16:57
культура
выставки
фото - культура
армения
гмии (пушкинский музей)
государственный эрмитаж
елизавета лихачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906238930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79380a6b334d7bfef9d8820d50970b82.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Познакомиться с культурой и искусством древнего царства Урарту, располагавшемся на территории современной Армении, можно с 31 октября в центре Москвы — в ГМИИ им. Пушкина. О самых интересных экспонатах грандиозной выставки — в материале РИА Новости.
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906238930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40a8c14920114a60e2901f542757c0ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставки, фото - культура, армения, гмии (пушкинский музей) , фото, государственный эрмитаж, елизавета лихачева, музеи
Культура, Выставки, Фото - Культура, Армения, ГМИИ (Пушкинский музей) , Государственный Эрмитаж, Елизавета Лихачева, Музеи

От Урашту до Армении: древнее искусство на выставке в ГМИИ

Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Познакомиться с культурой и искусством древнего царства Урарту, располагавшемся на территории современной Армении, можно с 31 октября в центре Москвы — в ГМИИ им. Пушкина. О самых интересных экспонатах грандиозной выставки — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На афишу выставки — "Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина" — вынесли древние названия армянской земли.

"В Бехистунской надписи царя Дария Армения упомянута на староперсидском как Армина, в эламском — как Харминуя, в нововавилонском — Урашту, то есть Урарту. На самой древней карте мира — Вавилонской — Армения тоже упомянута как Урашту, — пояснил директор историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" Микаэл Бадалян.

Фотограф фотографирует экспонаты выставки Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

На афишу выставки — "Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту — Харминуя — Армина" — вынесли древние названия армянской земли.

"В Бехистунской надписи царя Дария Армения упомянута на староперсидском как Армина, в эламском — как Харминуя, в нововавилонском — Урашту, то есть Урарту. На самой древней карте мира — Вавилонской — Армения тоже упомянута как Урашту, — пояснил директор историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" Микаэл Бадалян.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации", — рассказал директор Музея истории Армении Давид Погосян.

Точкой отсчета для кураторов стали II–I тысячелетия до н.э. и традиции живших тогда древних племен Армянского нагорья. Верхней планкой обозначили становление древнеармянского искусства VI–IV века до н.э.

Посетители на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

"Для нас было важно, чтобы на выставке были представлены образцы доурартского и постурартского периодов: такой подход позволяет увидеть непрерывность и особенности древней Армянской цивилизации", — рассказал директор Музея истории Армении Давид Погосян.

Точкой отсчета для кураторов стали II–I тысячелетия до н.э. и традиции живших тогда древних племен Армянского нагорья. Верхней планкой обозначили становление древнеармянского искусства VI–IV века до н.э.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева сделала акцент на том, как представлены изобразительные формы.

"Одна из вещей, которые поражают, когда начинаешь изучать древние артефакты, — это качество. Ты понимаешь, что сейчас найти вещи такого качества достаточно тяжело, — заметила она. — Их делал гончар очень высокого уровня".

В числе древнейших образцов — керамические сосуды из могильника Кармир-Берд. Их отличительная черта — монохромная геометрическая роспись, которая символизирует стихии. Завитки ученые трактуют как волны, треугольники — как горы, волнистые линии — как змеи, которые в те времена были связаны с дождем, грозой и даже Млечным путем. "Бабочку" или "двойную секиру" определяют как символ власти.

Посетители на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева сделала акцент на том, как представлены изобразительные формы.

"Одна из вещей, которые поражают, когда начинаешь изучать древние артефакты, — это качество. Ты понимаешь, что сейчас найти вещи такого качества достаточно тяжело, — заметила она. — Их делал гончар очень высокого уровня".

В числе древнейших образцов — керамические сосуды из могильника Кармир-Берд. Их отличительная черта — монохромная геометрическая роспись, которая символизирует стихии. Завитки ученые трактуют как волны, треугольники — как горы, волнистые линии — как змеи, которые в те времена были связаны с дождем, грозой и даже Млечным путем. "Бабочку" или "двойную секиру" определяют как символ власти.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Вместе с ГМИИ и армянскими музеями в подготовке были задействованы и другие российские институции, включая Государственный Эрмитаж и Государственный исторический музей, которые располагают значительной коллекцией артефактов периода Урарту. Традиции изучения истории этих земель в России давние: экспедиции начались еще до революции, в начале XX века. Реставраторы из Пушкинского музея и других помогали в сохранении уникальных фресок на территории Армении.

Посетители на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

Вместе с ГМИИ и армянскими музеями в подготовке были задействованы и другие российские институции, включая Государственный Эрмитаж и Государственный исторический музей, которые располагают значительной коллекцией артефактов периода Урарту. Традиции изучения истории этих земель в России давние: экспедиции начались еще до революции, в начале XX века. Реставраторы из Пушкинского музея и других помогали в сохранении уникальных фресок на территории Армении.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На фото образец парадной металлопластики VIII века до н.э. Бронзовый шлем принадлежал царю Сардури II, а щит — его сыну царю Русе I. Последний искусно украшен самыми характерными зооморфными образами урартского искусства: львами и быками. Вещи посвящались богу Халди, верховному божеству царства Урарту.

Посетитель на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

На фото образец парадной металлопластики VIII века до н.э. Бронзовый шлем принадлежал царю Сардури II, а щит — его сыну царю Русе I. Последний искусно украшен самыми характерными зооморфными образами урартского искусства: львами и быками. Вещи посвящались богу Халди, верховному божеству царства Урарту.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Лучники были основой армии Урарту. Их колчаны представляли собой несомкнутую бронзовую трубу. Тот образец, что сохранился лучше, не предназначался для использования в бою. Он украшен изображением колесниц и всадников и также посвящался богу Халди.

Посетители на выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

Лучники были основой армии Урарту. Их колчаны представляли собой несомкнутую бронзовую трубу. Тот образец, что сохранился лучше, не предназначался для использования в бою. Он украшен изображением колесниц и всадников и также посвящался богу Халди.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

По ритуальному сосуду в виде сапожка можно сшить образец настоящей урартской обуви, рассказал хранитель коллекции Урарту и Кавказа, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. Пушкина Рамиль Вергазов. По мнению ученых, изначально такие емкости были кожаными, а затем форма "перекочевала" в керамику.

Хранитель коллекции Урарту и Кавказа, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина Рамиль Вергазов проводит экскурсию по выставке Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина

По ритуальному сосуду в виде сапожка можно сшить образец настоящей урартской обуви, рассказал хранитель коллекции Урарту и Кавказа, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. Пушкина Рамиль Вергазов. По мнению ученых, изначально такие емкости были кожаными, а затем форма "перекочевала" в керамику.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В Москву привезли один из четырех "паспортов" Еревана — каменный блок с царской надписью Аргишти I о строительстве крепости Эребуни в 782 году до н.э. на территории столицы современной Армении. Экспонат весит порядка 300 килограммов.

Фотограф фотографирует экспонаты выставки Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина в Москве

В Москву привезли один из четырех "паспортов" Еревана — каменный блок с царской надписью Аргишти I о строительстве крепости Эребуни в 782 году до н.э. на территории столицы современной Армении. Экспонат весит порядка 300 килограммов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Владимир Вяткин

"Ситуация в мире меняется, культурный обмен становится все сложнее, и везти столь значительный объем важных вещей из одной страны в другую сейчас очень тяжело. Боюсь, что такой серьезный культурный обмен, включающий подлинники, мы в ближайшее время вряд ли увидим. Поэтому пользуйтесь случаем", — предупредила Елизавета Лихачева.

По ее словам, интерес к экспозиции большой: сборные экскурсии еще до открытия были проданы на 90 процентов. Выставка будет работать до 28 января.

Выставка Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина

"Ситуация в мире меняется, культурный обмен становится все сложнее, и везти столь значительный объем важных вещей из одной страны в другую сейчас очень тяжело. Боюсь, что такой серьезный культурный обмен, включающий подлинники, мы в ближайшее время вряд ли увидим. Поэтому пользуйтесь случаем", — предупредила Елизавета Лихачева.

По ее словам, интерес к экспозиции большой: сборные экскурсии еще до открытия были проданы на 90 процентов. Выставка будет работать до 28 января.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 9
 
КультураВыставкиФото - КультураАрменияГМИИ (Пушкинский музей)Государственный ЭрмитажЕлизавета ЛихачеваМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала