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Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2023
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18:05 31.10.2023 (обновлено: 14:02 02.11.2023)
https://ria.ru/20231031/moskva-1906940825.html
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2023
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана
Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.11.2023
2023-10-31T18:05
2023-11-02T14:02
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 18.00 и до 09.00 1 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТуман над российской столицей
Туман над российской столицей - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 18.00 и до 09.00 1 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
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"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
 
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