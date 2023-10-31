https://ria.ru/20231031/moskva-1906940825.html
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2023
Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана
Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.11.2023
2023-10-31T18:05
2023-10-31T18:05
2023-11-02T14:02
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 18.00 и до 09.00 1 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/tsvetniki-1906180191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва