https://ria.ru/20231031/moskva-1906940825.html

Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана

Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2023

Автомобилистов Москвы призвали к внимательности на дорогах из-за тумана

Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.11.2023

2023-10-31T18:05

2023-10-31T18:05

2023-11-02T14:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана до утра среды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, после 18.00 и до 09.00 1 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/tsvetniki-1906180191.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва