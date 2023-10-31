https://ria.ru/20231031/moskva-1906368347.html

Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Москве

Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 31.10.2023

Стартовал капремонт эстакады на Варшавском шоссе в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта эстакады на Варшавском шоссе на юго-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:14

2023-10-31T11:14

2023-10-31T11:14

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта эстакады на Варшавском шоссе на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта заменим защитный слой бетона дорожного полотна, гидроизоляцию, деформационные швы, проведем локальный ремонт железобетонных поверхностей пролетных строений и ограждений. На финальном этапе уложим прочное асфальтобетонное покрытие, дополнительно отремонтируем системы водоотведения", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы