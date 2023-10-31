https://ria.ru/20231031/moskva-1906360530.html

Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации

Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации - РИА Новости, 31.10.2023

Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации

В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:48

2023-10-31T10:48

2023-10-31T10:48

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Недвижимость. В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье