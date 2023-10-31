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Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации - РИА Новости, 31.10.2023
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10:48 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/moskva-1906360530.html
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации - РИА Новости, 31.10.2023
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации
В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:48
2023-10-31T10:48
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 31 окт - РИА Недвижимость. В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Жилье

Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Недвижимость. В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс МосквыЖилье
 
 
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