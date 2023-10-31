https://ria.ru/20231031/moskva-1906360530.html
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации - РИА Новости, 31.10.2023
Бочкарев: 40 социальных объектов построят в московских кварталах реновации
В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:48
2023-10-31T10:48
2023-10-31T10:48
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:74:2600:1537_1920x0_80_0_0_cc6a3cbd63950578bb62962621fcaced.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Недвижимость. В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229166_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_6a29fbec17ba249179d920d55b95771e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, жилье
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Жилье
МОСКВА, 31 окт - РИА Недвижимость. В кварталах реновации в Москве до конца 2026 года планируется построить 40 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"В адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов", - цитирует Бочкарева
пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.