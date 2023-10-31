https://ria.ru/20231031/moskalkova-1906351419.html

Москалькова обратилась в ООН из-за блокировки ряда СМИ в Молдавии

Москалькова обратилась в ООН из-за блокировки ряда СМИ в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2023

Москалькова обратилась в ООН из-за блокировки ряда СМИ в Молдавии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после закрытия и блокировки неугодных СМИ обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:13

2023-10-31T10:13

2023-10-31T10:13

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после закрытия и блокировки неугодных СМИ обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с требованием оказать влияние в целях недопущения политики медиацензуры. Ранее в понедельник правительственная Комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik и других ведущих российских СМИ. Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов каналов. "Обратилась в Комитет по правам человека ООН, к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру в связи с этим возмутительным фактом удушения свободы слова и требованием оказать все возможное влияние в целях недопущения политики тотальной медиацензуры", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале. Москалькова назвала решение Молдавии о блокировке сайтов СМИ "вопиющим примером нарушения права на свободу слова".

https://ria.ru/20231030/moldavia-1906217151.html

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в мире, россия, молдавия, татьяна москалькова, тереза рибейру, обсе, оон