Москалькова обратилась в ООН из-за блокировки ряда СМИ в Молдавии
Москалькова обратилась в ООН из-за блокировки СМИ в Молдавии, включая Sputnik
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после закрытия и блокировки неугодных СМИ обратилась к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с требованием оказать влияние в целях недопущения политики медиацензуры.
Ранее в понедельник правительственная Комиссия по ЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы СИБ Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik и других ведущих российских СМИ. Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов каналов.
"Обратилась в Комитет по правам человека ООН, к специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении Ирен Хан и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру в связи с этим возмутительным фактом удушения свободы слова и требованием оказать все возможное влияние в целях недопущения политики тотальной медиацензуры", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова назвала решение Молдавии о блокировке сайтов СМИ "вопиющим примером нарушения права на свободу слова".