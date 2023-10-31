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Более 70 мероприятий пройдут в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
Более 70 мероприятий пройдут в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 31.10.2023
Более 70 мероприятий пройдут в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
III Конгресс молодых ученых состоится 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, в деловую программу вошло более 70 мероприятий, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:35
2023-10-31T13:35
2023-10-31T13:35
краснодарский край
конгрессы
сочи
мероприятия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. III Конгресс молодых ученых состоится 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, в деловую программу вошло более 70 мероприятий, сообщает пресс-служба "Росконгресса". В этом году центральная тема конгресса отражает актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации, она называется "Пространство возможностей и развития". В деловую программу конгресса вошли более 70 мероприятий, собранных в пять тематических блоков: "Большие вызовы – возможности для развития", "Возможности Десятилетия науки и технологий в России", "Пространство страны – пространство возможностей", "Пространство международного научно-технического сотрудничества", "Инструменты развития". Дополняет основные блоки программы научно-образовательный трек "Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса", в рамках которого спикеры расскажут о современных научных достижениях в разных сферах отечественной науки и бизнеса. "Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны. В этой связи важно воспитывать свои кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки – это источник для решений, которые позволят достигнуть первоочередных целей экономического процветания и безопасности страны", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит пресс-служба. Совершенствование подходов к выстраиванию качественно новых международных связей в научно-технологической области нашло отражение в деловой программе Конгресса молодых ученых. "Объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий объединило миллионы россиян разных профессий и возрастов. Каждая из инициатив Десятилетия направлена на решение конкретных задач и Конгресс молодых ученых яркое тому подтверждение. Его тема в этом году - "Пространство возможностей и развития" - как нельзя лучше характеризует работу современных исследователей. Результаты деятельности каждого ученого – это неотъемлемый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Для правительства России наука сегодня - в приоритете!" - сказал заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко, его цитирует пресс-служба. Архитектура деловой программы III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф.
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РИА Новости
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конгрессы, сочи, мероприятия
Краснодарский край, Конгрессы, Сочи, Мероприятия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. III Конгресс молодых ученых состоится 28-30 ноября на федеральной территории "Сириус" в Сочи, в деловую программу вошло более 70 мероприятий, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
В этом году центральная тема конгресса отражает актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации, она называется "Пространство возможностей и развития".
В деловую программу конгресса вошли более 70 мероприятий, собранных в пять тематических блоков: "Большие вызовы – возможности для развития", "Возможности Десятилетия науки и технологий в России", "Пространство страны – пространство возможностей", "Пространство международного научно-технического сотрудничества", "Инструменты развития".
Дополняет основные блоки программы научно-образовательный трек "Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса", в рамках которого спикеры расскажут о современных научных достижениях в разных сферах отечественной науки и бизнеса.
Третье мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых пройдет в Астрахани
"Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией
диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны. В этой связи важно воспитывать свои кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки – это источник для решений, которые позволят достигнуть первоочередных целей экономического процветания и безопасности страны", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков
, его слова приводит пресс-служба.
Совершенствование подходов к выстраиванию качественно новых международных связей в научно-технологической области нашло отражение в деловой программе Конгресса молодых ученых.
"Объявленное президентом Владимиром Путиным
Десятилетие науки и технологий объединило миллионы россиян разных профессий и возрастов. Каждая из инициатив Десятилетия направлена на решение конкретных задач и Конгресс молодых ученых яркое тому подтверждение. Его тема в этом году - "Пространство возможностей и развития" - как нельзя лучше характеризует работу современных исследователей. Результаты деятельности каждого ученого – это неотъемлемый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Для правительства России наука сегодня - в приоритете!" - сказал заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий в России Дмитрий Чернышенко
, его цитирует пресс-служба.
Архитектура деловой программы III Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия – конгресс.наука.рф.