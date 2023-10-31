https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906380188.html

Омбудсмен призвал власти Молдавии обосновать необходимость закрытия СМИ

Омбудсмен призвал власти Молдавии обосновать необходимость закрытия СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Омбудсмен призвал власти Молдавии обосновать необходимость закрытия СМИ

Народный адвокат (омбудсмен) Молдавии Чеслав Панько считает, что власти страны должны обосновать необходимость закрытия СМИ в республике, и полагает, что... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:55

2023-10-31T11:55

2023-10-31T11:55

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Народный адвокат (омбудсмен) Молдавии Чеслав Панько считает, что власти страны должны обосновать необходимость закрытия СМИ в республике, и полагает, что принимать подобные решения может только суд. Правительственная Комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik и других ведущих российских СМИ. Кроме того, под блокировку попали, в частности, сайты молдавских телеканалов каналов. "Народный адвокат обеспокоен приостановкой работы шести телеканалов и блокировкой некоторых национальных веб-сайтов и подчеркивает важность информирования общественности о необходимости и соразмерности ограничений, наложенных комиссией по чрезвычайным ситуациям. Омбудсмен просит Комиссию по чрезвычайным ситуациям, Совет по телевидению и Службу информации и безопасности предоставить дополнительную и комплексную информацию относительно обстоятельств, которые могли бы оправдать введенные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице омбудсмена в Facebook*. По его словам, власти должны продемонстрировать, что приостановление действия лицензии на вещание аудиовизуальных медиа-услуг обеспечивает справедливый баланс между принципами уважения права на свободу выражения мнения и уважения информационной безопасности. "Народный адвокат рекомендует властям определить альтернативные меры, которые имеют рациональную связь с преследуемой легитимной целью… Причем меры приостановления должны оцениваться исключительно судом в рамках соблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства", - подчеркивается в заявлении. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906230939.html

https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html

https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев