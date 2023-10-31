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В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии - РИА Новости, 31.10.2023
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11:47 31.10.2023 (обновлено: 11:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html
В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии
В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии - РИА Новости, 31.10.2023
В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии
Иностранные послы, которые закрывают глаза на беззаконие властей Молдавии, становятся соучастниками процесса ускоренного разрушения демократии, заявил депутат... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:47
2023-10-31T11:48
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Иностранные послы, которые закрывают глаза на беззаконие властей Молдавии, становятся соучастниками процесса ускоренного разрушения демократии, заявил депутат парламента от Соцпартии Адриан Албу. Правительственная Комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik и других ведущих российских СМИ. "Молчание иностранных послов (в ответ) на любое беззаконие или злоупотребление властей Молдавии делает их соучастниками ускоренного разрушения демократии в нашей стране. Я надеялся увидеть позицию дипломатических миссий в отношении цензуры, введенной партией "Действие и солидарность" совместно со спецслужбами, которые превратили Молдавию в полицейское государство, но этого так и не произошло", - написал Албу в соцсетях. По его словам, дипломатам известно, что реальные причины закрытия телеканалов и новостных порталов - это захват рекламного рынка со стороны приближенных к власти людей. "Уважаемые послы, после того, как вы молча поощряете действия, нарушающие верховенство закона, - как вы думаете, насколько вам будут доверять, когда вы снова будете говорить о демократических принципах и ценностях и верховенстве закона? О каких свободных и честных выборах можно говорить, если сейчас вы закрываете глаза на все беззакония действующей власти",- риторически спрашивает депутат. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906230939.html
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906111631.html
https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии рассказали о роли иностранных послов в разрушении демократии

Депутат Албу: иностранные послы способствуют разрушению демократии в Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Иностранные послы, которые закрывают глаза на беззаконие властей Молдавии, становятся соучастниками процесса ускоренного разрушения демократии, заявил депутат парламента от Соцпартии Адриан Албу.
Правительственная Комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik и других ведущих российских СМИ.
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"Молчание иностранных послов (в ответ) на любое беззаконие или злоупотребление властей Молдавии делает их соучастниками ускоренного разрушения демократии в нашей стране. Я надеялся увидеть позицию дипломатических миссий в отношении цензуры, введенной партией "Действие и солидарность" совместно со спецслужбами, которые превратили Молдавию в полицейское государство, но этого так и не произошло", - написал Албу в соцсетях.
По его словам, дипломатам известно, что реальные причины закрытия телеканалов и новостных порталов - это захват рекламного рынка со стороны приближенных к власти людей.
"Уважаемые послы, после того, как вы молча поощряете действия, нарушающие верховенство закона, - как вы думаете, насколько вам будут доверять, когда вы снова будете говорить о демократических принципах и ценностях и верховенстве закона? О каких свободных и честных выборах можно говорить, если сейчас вы закрываете глаза на все беззакония действующей власти",- риторически спрашивает депутат.
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Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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