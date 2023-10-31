https://ria.ru/20231031/moldavia-1906531386.html

Общественный совет Молдавии осудил усиление русофобии после блокировки СМИ

Общественный совет Молдавии осудил усиление русофобии после блокировки СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Общественный совет Молдавии осудил усиление русофобии после блокировки СМИ

Общественный совет Молдавии осудил усиление проявлений русофобии в республике в связи с очередной блокировкой телеканалов и сайтов, говорится в специальном... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:56

2023-10-31T19:56

2023-10-31T19:56

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Общественный совет Молдавии осудил усиление проявлений русофобии в республике в связи с очередной блокировкой телеканалов и сайтов, говорится в специальном заявлении, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. "Общественный совет Молдовы категорически осуждает усиление проявлений русофобии в Республике Молдова, которое наблюдается в последнее время и проявляется в ограничениях общения граждан республики на русском языке и в преследовании русскоязычных СМИ. В ситуации, когда сотни тысяч жителей республики, включая население Гагаузии и Приднестровья, общаются в основном на русском языке, подобные ограничения со стороны государственных структур представляют собой прямое нарушение прав человека и дискриминацию", - говорится в заявлении совета. Подчеркивается, что в последний период общественность республики отмечает значительное усиление давления властных структур на русский язык. В частности, это проявляется в беспрецедентной кампании, направленной на закрытие русскоязычных СМИ, наблюдается также дискриминация русскоязычных кандидатов, которые принимают участие в местных выборах, намеченных на 5 ноября. "Факт агрессивных действий государственных структур Молдовы в отношении русского языка противоречит нормам международного и национального законодательства, регулирующим права человека на получение информации и свободу выражения мнения", - подчеркивается в заявлении. Общественный совет также обращается в заявлении к международным органам, в частности, к структурам Европейского Союза, с призывом принять во внимание "явное нарушение и дискриминацию прав русскоязычного населения в республике со стороны госструктур" Молдавии и оказать непосредственное влияние на "исправление сложившейся антидемократической ситуации". Общественный совет Молдавии основан в ноябре 2020 года. В его состав входят руководители и эксперты из более 50 авторитетных общественных и этнокультурных организаций республики, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, прав человека, молодёжные лидеры, представители духовенства и СМИ. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html

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