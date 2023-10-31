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Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 31.10.2023
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17:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/mishustin-1906485908.html
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной - РИА Новости, 31.10.2023
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:32
2023-10-31T17:32
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник. "Стабильной остается ситуация на рынке труда, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%. С одной стороны это значит, что больше людей имеет стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов, но есть обратная сторона - растущей экономики требуется больше специалистов", - сказал он.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Мишустин: показатель безработицы в августе повторил исторический минимум в 3%

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России остается стабильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам во вторник.
"Стабильной остается ситуация на рынке труда, в августе показатель безработицы повторил исторический минимум - 3%. С одной стороны это значит, что больше людей имеет стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов, но есть обратная сторона - растущей экономики требуется больше специалистов", - сказал он.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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